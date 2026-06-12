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Weitere Kräfte gehalten
SG Geismar/Züschen verlängert mit Schäfer, Möller und Wiesemann
Die SG Geismar/Züschen arbeitet weiter am Gesicht der Mannschaft für die kommende Saison. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, haben Christopher „Chrissy“ Schäfer, Jannis Möller und Kevin Wiesemann ihre Zusagen gegeben und bleiben dem Verein erhalten.
Mit Schäfer, Möller und Wiesemann wächst das Fundament für die Saison 2026/27 weiter. Die SG Geismar/Züschen sendet damit erneut das Signal, dass der bevorstehende Wechsel auf der Trainerbank nicht zu einem Bruch im Kader führen soll.