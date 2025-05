Weitere junger Spieler für den FC Meerfeld

Einen weiteren 18 Jährigen Spieler konnten wir für die kommende Saison dazugewinnen, Tom Herzog kommt von der 1. Mannschaft des VfvB Ruhrort/Laar in Duisburg nach Meerfeld an den Sportpark. Tom ist der jüngere Bruder von unserem Verteidiger Nico Herzog, er hat mit Hamborn 07 und dem VFB Homberg einige gute Jugendstationen durchlaufen und ist im Mittelfeld und auf den Außen universell einsetzbar. Trainer Fabian Scholz: „Ich freue mich ihn in der kommenden Saison bei uns zu haben.“ Dies setzt den Verjüngungsprozess weiter fort. Am Sonntag wurden mit Marvin Ascoua und Björn Diebels langjährige Spieler der ersten Mannschaft vom aktiven Dienst verabschiedet. Marvin Ascoua hat von der Jungend bis jetzt durchweg beim FC Meerfeld gespielt!