Weitere junge Kräfte gebunden

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der SSV Sand setzt seinen Weg in der Kaderplanung konsequent fort und richtet den Blick erneut auf die Zukunft. Nach den jüngsten Zusagen von Waly Ahmad Saddiqi und Paul Seidler haben nun auch Joel Heide und Siar Azimi ihre Zusagen für die kommende Saison gegeben. Damit hält der Gruppenligist zwei junge Spieler, die für Entwicklung, Tempo und Perspektive stehen.

Im Mittelpunkt steht dabei Joel Heide. Der Defensivspieler wird vom Verein als Teil der „jungen Wilden“ beschrieben – und bringt nach Einschätzung des SSV jene Eigenschaften mit, die einen modernen Abwehrspieler auszeichnen: Tempo, Härte und Mentalität. Heide steht noch am Anfang seiner Entwicklung, doch gerade darin liegt für Sand der Reiz dieser Personalie. Der Verein traut ihm zu, bei entsprechender Weiterentwicklung zeitnah zu einem echten Leistungsträger heranzuwachsen.

Auch Siar Azimi bleibt dem SSV erhalten. Der Außenverteidiger sammelte als A-Jugendspieler bereits erste Erfahrungen im Seniorenbereich und soll diesen Weg nun weitergehen. Mit seinem Einsatzwillen passt Azimi in die Linie des Vereins, junge Spieler früh heranzuführen und ihnen Entwicklungsmöglichkeiten im Herrenbereich zu geben.