Weitere Jugendspieler wechseln in den Herrenbereich von Christian Marx · Heute, 15:36 Uhr · 0 Leser

Der Übergang aus der Jugend in den Seniorenbereich ist für viele Nachwuchsspieler ein besonderer Schritt – beim FC Homberg dürfen in diesem Sommer gleich mehrere Talente diesen nächsten Entwicklungsschritt gehen. Zahlreiche Spieler des 2007er Jahrgangs wechseln aus den A-Junioren in die Seniorenmannschaften des Vereins. Bereits seit dem vergangenen Sommer gehören mit Jonah Lukes, Anton Bolduan, Maximilian Zahmel und Filip Iliev mehrere Spieler des Jahrgangs zum Kreis der 1. Herrenmannschaft und leisteten bereits einen wichtigen Beitrag zum Klassenerhalt in dieser Saison. Mit Lennard Ackermann wurde zudem zuletzt ein weiterer Nachwuchsspieler offiziell für den Kader der 1. Mannschaft vorgestellt.

Darüber hinaus wechseln nun auch Lukas Bart, Artur Buk, Nick Hölke, Koray Kilic, Jan Kreps, Mohamed Abdi Sacid, Enis Gerguri und Arian Vali aus der Jugend in den Seniorenbereich und sollen Schritt für Schritt an die Anforderungen im Herrenfußball herangeführt werden. Wir sehen in dieser Entwicklung ein wichtiges Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre. Viele der Spieler spielen bereits seit langer Zeit gemeinsam und konnten sich sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend entwickeln. Ziel bleibt es, den jungen Spielern eine langfristige Perspektive im Verein zu bieten und sie nachhaltig in die Seniorenmannschaften zu integrieren.