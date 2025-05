Weitere hochklassige Verstärkungen für Dodesheide!

In der Landesliga Weser-Ems stehen für den SSC Dodesheide die Wochen der Wahrheit an. Aktuell steht das Team von Trainer Yannick Flottmann auf dem elften Platz, hat aber nur einen Punkt Abstand auf Rang 13. Es wird noch ein langer Kampf um den Klassenerhalt.

Weitere Klarheit gibt es aber in den Kaderplanungen. Nach der Bekanntgabe des Transfers von Tino Vilchez-Bayer wurden nun die nächsten zwei Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt...

Zum einen wird Nathanael Francklin an den Reinhold-Tilling-Weg wechseln. Der 17-Jährige spielte beim Osnabrücker SC in der B-Jugend, wechselte dann zur Viktoria Georgsmarienhütte, wo er unter anderem in der A-Jugend-Niedersachsenliga auflief und wagte dann den Sprung zur aktuellen Saison zum SC Wiedenbrück. In der A-Jugend-Westfalenliga war der Offensivmann nur in zwei Kurzeinsätzen auf dem Platz und man steht im unteren Mittelfeld der Tabelle.