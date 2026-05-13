Weitere drei Punkte zuhause behalten

Die zweite Mannschaft des FC Oetwil-Geroldswil gewinnt ihr Heimspiel gegen den Tabellenletzten FC Hard Zürich deutlich mit 6:2. Was wie ein sicherer Sieg aussieht, war in Wahrheit ein harter Kampf.

Auf dem Naturrasen im heimischen Werd konnte das Team von Markus Imhof und Marco Steinemann in dieser Rückrunde bisher noch nicht überzeugen. Beim Spiel gegen den FC Hellas liess man zum bisher einzigen Mal in dieser Rückrunde Punkte liegen. Heute sollte dies gegen den FC Hard Zürich, der am Ende der Tabelle steht, besser gemacht werden. Alles andere als ein Sieg wäre ein herber Rückschlag im Kampf um den Aufstieg.

Der Start in die Partie gelang den Gastgebern nach Mass: Bereits in der 4. Minute brachte Marc Betschart den FCOG in Führung. Nach einer tollen Flanke seines kongenialen Partners Tim Königshofer schraubte er sich am zweiten Pfosten hoch und konnte einnicken. Doch die Antwort der Gäste liess überraschenderweise nicht lange auf sich warten. In der 21. Minute gelang einem Spieler des FC Hard Zürich im Strafraum aus der Drehung heraus ein herrlicher Schuss ins linke obere Eck, Torhüter Celso Fernandes konnte nur machtlos zusehen.

Nun war das Heimteam wieder gefordert, das Unentschieden war aus ihrer Sicht natürlich zu wenig. In der 25. Minute bekam der FCOG einen Freistoss zugesprochen. Tim Königshofer führte ebendiesen schnell aus und lancierte Burhan Demiri, der allein auf das Tor losziehen konnte und einschob. Die Gäste schliefen, Demiri wusste dies auszunutzen. Doch der FC Hard Zürich blieb hartnäckig. Nur vier Minuten später nutzte er eine Kontersituation eiskalt aus und traf zum 2:2. Der FCOG war zu wenig aufmerksam und kassierte erstmals seit letztem November wieder zwei Gegentore.

Die Partie blieb intensiv – und erneut hatte das Heimteam die passende Antwort bereit. Gianluca Mergola holte einen Penalty heraus und verwandelte gleich selbst. Er stand kurzfristig für Kai Hummer in der Startelf, der am Sonntag zum ersten Mal Vater wurde. Herzliche Gratulation! Mit der knappen 3:2-Führung ging der FCOG in die Pause.

Starke zweite Halbzeit macht den Unterschied

In der zweiten Halbzeit trat der FCOG deutlich entschlossener auf und schaltete nochmals einen Gang höher. Dies spiegelte sich dann auch im Resultat wider: Gianluca Mergola erhöhte mit einem strammen Schuss aus 16 Metern auf 4:2 und sorgte für die Vorentscheidung. Kurz darauf sorgte der eingewechselte Giuseppe Curia für das 5:2 und nahm den Gästen nun endgültig den Wind aus den Segeln. Er wurde herrlich von Captain Tim Königshofer freigespielt, der erneut ein starkes Spiel zeigte und sich drei Assists gutschreiben liess. Den Schlusspunkt setzte erneut Mergola, der mit seinem dritten Treffer den Hattrick perfekt machte und zum 6:2-Endstand traf.

Wichtige Spiele voraus

Die Gäste fanden auf die starke zweite Halbzeit der Gastgeber keine Antwort mehr, während der FCOG seine spielerische Überlegenheit konsequent ausnutzte. Weiter geht es nun am Donnerstag, 21. Mai auswärts gegen den FC Industrie Turicum, bevor dann die wichtigsten Spiele der Saison gegen den FC Wiedikon 2 und den NK Croatia ZH anstehen.