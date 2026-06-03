Weitere Bausteine für die Gruppenliga

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Beim SV Türkgücü Kassel schreiten die Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran. Nachdem der Aufsteiger zuletzt bereits die Verlängerungen von Emre Akman, Co-Trainer Altug Sahingöz sowie den beiden Spielern Samet Oygur und Amin Adarghal bekanntgegeben hatte, vermeldete der Verein nun auch den Verbleib von Karim Rahmoun und Tom Winter.

Wie Türkgücü in den sozialen Medien mitteilte, werden beide auch in der kommenden Spielzeit das rot-weiße Trikot tragen. Der Verein hob dabei vor allem ihre Qualität, ihren Einsatz und ihre Leidenschaft hervor – Eigenschaften, mit denen Rahmoun und Winter weiterhin wichtige Beiträge für die Mannschaft leisten sollen.

Gerade mit Blick auf die bevorstehende Saison in der Gruppenliga besitzen solche Personalentscheidungen besonderes Gewicht. Rahmoun und Winter stehen für Kontinuität in einem Kader, den der Verein in den vergangenen Wochen Stück für Stück zusammenhält. Dass Türkgücü nach den bereits kommunizierten Verlängerungen von Akman, Oygur und Adarghal nun zwei weitere Spieler an Bord hält, unterstreicht den Kurs, auf bewährte Kräfte zu setzen. Auch die weitere Zusammenarbeit mit Sahingöz im Trainerteam passt in dieses Bild.