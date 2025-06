Weitere Auswärtsniederlage gefährdet Platz 3!

Im vorgezogenen Spiel des 29.Spieltags musste man sich beim Kösinger SC mit 3:1 geschlagen geben und das insgesamt gesehen auch völlig zurecht. Nicht weil der SC besonders tollen Fußball gespielt hätte, sondern weil man selbst ein Maximum an individuellen Fehlern im Abwehrbereich sowie an mangelhafter Chancenverwertung in der Offensive produzierte. Los ging es bereits nach gut zwei Minuten, als Nicholas Reiter nach einem Luftloch in der Abwehr allein auf und davon war, Illig noch parierte, Fidelis Mai im Nachschuss aber zur Stelle war. Umgehend übernahm man in der Folge das Kommando im Spiel, hatte auch die ein oder andere Chance, letztlich war es aber erst in der 26.Minute soweit. Felix Kaiser wurde im Strafraum gefoult und verwandelte selbst zum 1:1. Auch im weiteren Verlauf konnte man klare Vorteile verbuchen, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. Kösingens Keeper Bönig war an diesem Tag gut aufgelegt, hatte meistens aber auch keinen allzu weiten Weg zum Ball. Völlig unnötig dann das 2:1 für die Heimelf, als Behr im Strafraum Reiter zu Fall brachte. Noch vor dem Seitenwechsel und auch unmittelbar danach hatte man teils hochkarätige Chancen, die aber allesamt vergeben wurden. Ein Freistoß nach einem Kösinger Konter brachte dann das 3:1, weil Reiter einfach den Ball schnell aufs Tor brachte, während unsere Mannschaft noch mit Mauer stellen unaufmerksam war. In der letzten halben Stunde konnte man den Druck nicht mehr wirklich nach oben schrauben, auch wenn sich trotzdem weitere Chancen ergaben. Der Ball wollte dann auch nicht mehr ins Tor und so blieb es beim 3:1.