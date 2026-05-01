Weitere Ausrufezeichen gesetzt Bosporus Kassel hält weitere Leistungsträger von red · Heute, 17:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Dirk Krug

Der FC Bosporus Kassel treibt seine Kaderplanung mit Nachdruck voran. Nachdem der Klub bereits die Verlängerungen von Kapitän Mohamad Jammal, Flügelspieler Muhammet Sakir und Mittelfeldspieler Mehmet Kasal bekanntgegeben hatte, folgen nun weitere Zusagen von zentraler Bedeutung: Kassem Cheaib, Abu Cheaib, Torwart Krithinash Srikanth und Memduh Eryilmaz bleiben dem Verein erhalten.

Mit den Vertragsverlängerungen der Cheaib-Cousins setzt Bosporus ein weiteres Zeichen der Kontinuität. Kassem Cheaib gilt als dynamischer Spieler, der seine Schnelligkeit mit einem guten Blick für Spielsituationen verbindet. Er arbeitet viel für die Mannschaft, ist laufstark und bringt jene Beharrlichkeit mit, die dem Spiel der Kasseler Stabilität und Tempo verleiht. Abu Cheaib bleibt ebenfalls an Bord und gibt der Defensive weiter Präsenz. Der Innenverteidiger bringt mit seiner Körpergröße von knapp 1,90 Metern wichtige Voraussetzungen für das Zentrum der Abwehr mit. Der Verein hebt besonders seine Zweikampfstärke und seine Kompromisslosigkeit hervor. Für Bosporus ist seine Zusage damit auch ein Bekenntnis zu körperlicher Robustheit und Verlässlichkeit in der letzten Linie.

Kontinuität im Tor und auf Außen Auch zwischen den Pfosten bleibt der Verein gut aufgestellt. Krithinash Srikanth, besser bekannt als Krithi, hat seinen Vertrag ebenfalls verlängert. Der 21 Jahre alte Torwart steht für Entwicklung und Konstanz. Mit schnellen Reaktionen auf der Linie, Mut im Eins-gegen-Eins und Ausstrahlung im Strafraum soll er auch künftig ein sicherer Rückhalt der Mannschaft sein. Eine weitere wichtige Personalie ist Memduh Eryilmaz. Der Außenspieler war bereits Teil jener Mannschaft, mit der Bosporus seine jüngere Erfolgsgeschichte vorantrieb und den Aufstieg schaffte. Der Klub beschreibt ihn als robust und torgefährlich, als Spieler, der in entscheidenden Momenten Verantwortung übernehmen kann. Seine Verlängerung stärkt besonders die Optionen auf den Außenbahnen.