Weitere Ausfälle, aber Heilbrunn ohne Druck

HSV fährt ersatzgeschwächt nach Olching – Benedikt Specker mit Kreuzbandriss, Kapfhammer fällt weiterhin aus

Wegen der anhaltenden Beschwerden im Knie unterzog sich Benedikt Specker unter der Woche einer MRT-Untersuchung. Das ernüchternde Resultat: Kreuzband-Riss (genau wie sein Cousin Andreas). Den hatte sich der Heilbrunner Angreifer bereits in der Partie gegen Polling zugezogen. Allerdings dürfte das für die Zusammensetzung des Teams in der Begegnung in Olching am Samstag (14 Uhr) nicht erschwerend hinzukommen, da Specker schon zuletzt gegen Denklingen wegen seines lädierten Knies ausgesetzt hatte.

Allerdings werden diesmal ganz „normale“ gesundheitliche Probleme am aktuellen Personalstand nagen. So plagt sich Toni Pappritz mit einer Magen-Darm-Geschichte herum, und Felix Gellner ist ein wenig grippisch. Damit ist bei beiden ein Einsatz in Olching noch fraglich. Einen gewissen Rückschlag gab es auch bei Florian Kapfhammer, der gehofft hatte, demnächst wieder angreifen zu können. Doch nach einer erneuten Untersuchung muss der Innenverteidiger wohl noch ein paar Wochen warten ehe er wieder voll angreifen darf. Damit wird erneut Florian Schnitzlbaumer neben Luis Meisl in der Zentrale verteidigen.

„Mit diesem Personalstand fahren wir sicher nicht als Favorit nach Olching. Sollte es uns aber gelingen, etwas Zählbares mitzunehmen, werden es wir es dankbar entgegennehmen,“ sagt Kapfhammer. Eine kleine Neuerung wird es allerdings auf der Torwart-Position geben Für Christoph Hüttl wird diesmal Franz Maurer (Neuzugang vom SC Eibsee-Grainau) den Platz zwischen den Pfosten einnehmen. „Das hat er sich absolut verdient, da er zuletzt regelmäßig überaus gute Trainingsleistungen gezeigt hat“, betont der HSV-Pressesprecher.

HSV-Pressesprecher Florian Kapfhammer

Ordentlich konnte der SC Olching die Bezirksliga-Saison bislang gestalten. Mit fünf Siegen und einer Niederlage rangiert der Landesliga-Absteiger derzeit auf Platz drei der Tabelle. Rein punktemäßig gesehen sind die beiden Samstagskontrahenten allerdings Tabellennachbarn da die Hausherren bislang 15 Zähler eingefahren haben und die Heilbrunner deren 14. Allerdings hat Olching mit sechs ein Spiel weniger bestritten.

„Insgesamt können wir absolut ohne Druck nach Olching fahren, da wir nichts zu verlieren haben“, sieht Kapfhammer die Ausgangslage vor der Partie ziemlich locker. Das heißt, dass der HSV in dem Auswärtsspiel nicht unbedingt von einem Punktgewinn ausgeht, sich aber so teuer wie möglich verkaufen will.