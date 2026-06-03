 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Weitere Aufstiegsverzichte erklärt

Der Thüringer Fußball-Verband (TFV) gab nochmal eine Aufstellung aller Aufstiegsverzichte auf Landesebene bekannt - nach dem 31. Mai kamen noch weitere dazu.

von PM TFV · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser
Der SV 09 Arnstadt um Ole Johannes (Mannschaftsleiter links), den ehemaligen Präsidenten Daniel Barth (mittig) und 09-Trainer Martin Hauswald erklärten nachträglich auch gegenüber dem TFV den Aufstiegsverzicht.
Der SV 09 Arnstadt um Ole Johannes (Mannschaftsleiter links), den ehemaligen Präsidenten Daniel Barth (mittig) und 09-Trainer Martin Hauswald erklärten nachträglich auch gegenüber dem TFV den Aufstiegsverzicht. – Foto: © Christian Igel

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Thüringenliga
Landesklasse 1
Landesklasse 2
Landesklasse 3

Nach Ablauf der zweiten Frist zum 31. Mai 2026 sind im Thüringer Landesspielbetrieb der Herren weitere Erklärungen zum Aufstiegsverzicht beziehungsweise zu freiwilligen Abstiegen eingegangen.

Folgende Vereine haben - ergänzend zu den bereits eingegangenen Verzichten - Erklärungen abgegeben:

Thüringenliga

  • SV 09 Arnstadt – Aufstiegsverzicht

Landesklasse Staffel 2

  • FC Borntal Erfurt – Aufstiegsverzicht

Landesklasse Staffel 3

  • Erlauer SV Grün‑Weiß – freiwilliger Abstieg in die Kreisoberliga, unabhängig vom sportlichen Abschneiden

Übersicht aller vorliegenden Verzichtserklärungen

Thüringenliga

  • FC An der Fahner Höhe
  • 1 FC Eichsfeld
  • FC Thüringen Weida
  • SV SCHOTT Jena
  • SV BW 90 Neustadt/Orla
  • SV 09 Arnstadt

Landesklasse Staffel 1

  • BSG Chemie Kahla
  • VfR Bad Lobenstein
  • SV Eintracht Eisenberg

Landesklasse Staffel 2

  • SV Empor Walschleben
  • BSV Eintracht Sondershausen
  • FC Erfurt Nord
  • SV Germania Wüstheuterode
  • FSV 06 Kölleda
  • FC Borntal Erfurt

Landesklasse Staffel 3

  • 1 FC Sonneberg
  • FC Schweina‑Gumpelstadt
  • FSV 06 Ohratal
  • VfL Meiningen 04
  • FSV 06 Eintracht Hildburghausen

  • Zusätzlich: Erlauer SV Grün‑Weiß – freiwilliger Abstieg in die Kreisoberliga

Alle Erklärungen gelten ausschließlich im Falle einer entsprechenden sportlichen Qualifikation.

Grundsätzlich gilt in allen Staffeln:

  • Ein Aufstiegsrecht besteht für Mannschaften bis Platz 4 der jeweiligen Abschlusstabelle.
  • Mannschaften aus den Top 4, die einen Verzicht erklärt haben, können im Folgejahr keinen weiteren Verzicht erklären.
Durch die vorliegenden Aufstiegsverzichte ergibt sich folgende aktuelle Situationen für Thüringenliga und Landesklassen:

Thüringenliga

  • Es gibt keinen Aufsteiger in die Oberliga aus der Thüringenliga.
  • Der Abstieg des 1. SC 1911 Heiligenstadt aus der Oberliga in Thüringenliga steht bereits fest.
  • Daraus resultieren aktuell vier Absteiger aus der Thüringenliga in die Landesklassen, sofern aus allen Staffeln jeweils ein Aufsteiger erfolgt. Sollte es aus den Landesklassen Staffel 2 und/oder 3 keinen Aufsteiger geben, reduziert sich die Anzahl der Absteiger entsprechend.

Landesklasse Staffel 1

  • Ein Aufsteiger in die Thüringenliga
  • Drei Aufsteiger aus den KFAs
  • Anzahl der Absteiger: 2 Absteiger in die KFA + Anzahl der Absteiger aus der Thüringenliga, die sich in der Landesklasse 1 eingliedern

Landesklasse Staffel 2 und Staffel 3

  • Mit Aufsteiger in die Thüringenliga:
    • Drei Aufsteiger aus den KFAs
    • Anzahl der Absteiger: Zwei Absteiger in die KFAs + Anzahl der Absteiger aus der Thüringenliga, die sich in der Landesklasse 2/3 eingliedern
  • Ohne Aufsteiger in die Thüringenliga:
    • Drei Aufsteiger aus den KFA
    • Anzahl der Absteiger: Drei Absteiger in die KFA + Anzahl der Absteiger aus der Thüringenliga, die sich in der Landesklasse 2/3 eingliedern

Für die Landesklasse Staffel 3 steht zudem fest, dass der Erlauer SV Grün‑Weiß durch den freiwilligen Abstieg als erster Absteiger feststeht.