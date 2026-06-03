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Allgemeines
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Weitere Aufstiegsverzichte erklärt
Der Thüringer Fußball-Verband (TFV) gab nochmal eine Aufstellung aller Aufstiegsverzichte auf Landesebene bekannt - nach dem 31. Mai kamen noch weitere dazu.
Nach Ablauf der zweiten Frist zum 31. Mai 2026 sind im Thüringer Landesspielbetrieb der Herren weitere Erklärungen zum Aufstiegsverzicht beziehungsweise zu freiwilligen Abstiegen eingegangen.
Folgende Vereine haben - ergänzend zu den bereits eingegangenen Verzichten - Erklärungen abgegeben:
Thüringenliga
SV 09 Arnstadt – Aufstiegsverzicht
Landesklasse Staffel 2
FC Borntal Erfurt – Aufstiegsverzicht
Landesklasse Staffel 3
Erlauer SV Grün‑Weiß – freiwilliger Abstieg in die Kreisoberliga, unabhängig vom sportlichen Abschneiden
Übersicht aller vorliegenden Verzichtserklärungen
Thüringenliga
FC An der Fahner Höhe
1 FC Eichsfeld
FC Thüringen Weida
SV SCHOTT Jena
SV BW 90 Neustadt/Orla
SV 09 Arnstadt
Landesklasse Staffel 1
BSG Chemie Kahla
VfR Bad Lobenstein
SV Eintracht Eisenberg
Landesklasse Staffel 2
SV Empor Walschleben
BSV Eintracht Sondershausen
FC Erfurt Nord
SV Germania Wüstheuterode
FSV 06 Kölleda
FC Borntal Erfurt
Landesklasse Staffel 3
1 FC Sonneberg
FC Schweina‑Gumpelstadt
FSV 06 Ohratal
VfL Meiningen 04
FSV 06 Eintracht Hildburghausen
Zusätzlich: Erlauer SV Grün‑Weiß – freiwilliger Abstieg in die Kreisoberliga
Alle Erklärungen gelten ausschließlich im Falle einer entsprechenden sportlichen Qualifikation.
Grundsätzlich gilt in allen Staffeln:
Ein Aufstiegsrecht besteht für Mannschaften bis Platz 4 der jeweiligen Abschlusstabelle.
Mannschaften aus den Top 4, die einen Verzicht erklärt haben, können im Folgejahr keinen weiteren Verzicht erklären.
Durch die vorliegenden Aufstiegsverzichte ergibt sich folgende aktuelle Situationen für Thüringenliga und Landesklassen:
Thüringenliga
Es gibt keinen Aufsteiger in die Oberliga aus der Thüringenliga.
Der Abstieg des 1. SC 1911 Heiligenstadt aus der Oberliga in Thüringenliga steht bereits fest.
Daraus resultieren aktuell vier Absteiger aus der Thüringenliga in die Landesklassen, sofern aus allen Staffeln jeweils ein Aufsteiger erfolgt. Sollte es aus den Landesklassen Staffel 2 und/oder 3 keinen Aufsteiger geben, reduziert sich die Anzahl der Absteiger entsprechend.
Landesklasse Staffel 1
Ein Aufsteiger in die Thüringenliga
Drei Aufsteiger aus den KFAs
Anzahl der Absteiger: 2 Absteiger in die KFA + Anzahl der Absteiger aus der Thüringenliga, die sich in der Landesklasse 1 eingliedern
Landesklasse Staffel 2 und Staffel 3
Mit Aufsteiger in die Thüringenliga:
Drei Aufsteiger aus den KFAs
Anzahl der Absteiger: Zwei Absteiger in die KFAs + Anzahl der Absteiger aus der Thüringenliga, die sich in der Landesklasse 2/3 eingliedern
Ohne Aufsteiger in die Thüringenliga:
Drei Aufsteiger aus den KFA
Anzahl der Absteiger: Drei Absteiger in die KFA + Anzahl der Absteiger aus der Thüringenliga, die sich in der Landesklasse 2/3 eingliedern
Für die Landesklasse Staffel 3 steht zudem fest, dass der Erlauer SV Grün‑Weiß durch den freiwilligen Abstieg als erster Absteiger feststeht.