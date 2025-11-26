Weitere Änderung im Trainerstab 

Drittligist 1. FC Saarbrücken nimmt eine weitere personelle Veränderung im Trainerteam vor und stellt Co-Trainer Yannic Thiel mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben frei. Damit wird der

Trainerstab des FCS vorerst verkleinert. Yannic Thiel kam zur Saison 2022/2023 als Wunschkandidat des damaligen Cheftrainers Rüdiger Ziehl zum Verein. Während seiner Zeit beim FCS begleitete er unter anderem die viel beachtete Reise im DFB-Pokal.

Der 1. FC Saarbrücken bedankt sich bei Yannic Thiel für seine bisherige Arbeit und wünscht ihm für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute.