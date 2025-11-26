 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines

Weitere Änderung im Trainerstab 

1.FC Saarbrücken: Yannic Thiel nicht mehr Co-Trainer

Nach dem Trainerwechsel gab es beim 1. FC Saarbrücken am Mittwoch eine weitere Änderung im Trainerstab. Yannic Thiel ist künftig nicht mehr Co-Trainer.

Drittligist 1. FC Saarbrücken nimmt eine weitere personelle Veränderung im Trainerteam vor und stellt Co-Trainer Yannic Thiel mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben frei. Damit wird der
Trainerstab des FCS vorerst verkleinert. Yannic Thiel kam zur Saison 2022/2023 als Wunschkandidat des damaligen Cheftrainers Rüdiger Ziehl zum Verein. Während seiner Zeit beim FCS begleitete er unter anderem die viel beachtete Reise im DFB-Pokal.
Der 1. FC Saarbrücken bedankt sich bei Yannic Thiel für seine bisherige Arbeit und wünscht ihm für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Weg alles Gute.

