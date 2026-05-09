Weitere Abgänge gibt es beim VfB Stuttgart

Beim Hegauer FV ausgebildet wechselte Meike Meßmer im September 2024 vom 1. FC Köln aus der Bundesliga in die Regionalliga Süd. Damit entschied sich die 30-jährige Wahlkölnerin nicht nur für eine sportliche Veränderung, sondern nahm auch lange Fahrtwege auf sich. Mehrmals pro Woche pendelte Meike Meßmer mit dem Zug vom Rhein an den Neckar, um das VfB-Trikot tragen und ihren Beitrag an zwei erfolgreichen Spielzeiten leisten zu können. In insgesamt 36 Partien erzielte Meike Meßmer 20 Tore in Weiß-Rot.

Die gebürtige Singenerin wird im Sommer 2026 ihre aktive Karriere beim Club aus Cannstatt beenden und wieder vollständig in ihre Wahlheimat Köln zurückkehren.

Emma Babic

Als eine der ersten Juniorinnenspielerinnen des VfB schaffte Emma Babic im Sommer 2024 den Sprung von der U17 in den Kader des ersten Frauenteams, für das sie im April 2025 auch debütierte. Bei diesem Einsatz blieb es für Team eins. In der aktuellen Spielzeit kam die 18-Jährige vor allem für Team zwei in der Verbandsliga zum Einsatz. Darüber hinaus ist die gebürtige Reutlingerin ein fester Bestandteil des kroatischen U19-Nationalteams, mit dem sie sich zuletzt als Gruppensieger der Liga B den Aufstieg in Liga A der EM-Qualifikationsrunde sicherte.

Im Sommer 2026 endet Emma Babics Vertrag beim VfB, der sie unterstützt, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen.

Charlotte Blümel

Charlotte Blümel wurde von 2015 bis 2020 beim FSV Gütersloh ausgebildet. Dort gelang ihr auch der Durchbruch in die 2. Frauen-Bundesliga. Nach ihrer Station bei den Texas Longhorns (2020 bis 2024) wechselte die 24-Jährige im Sommer 2024 zum VfB. Die Abwehrspielerin lief insgesamt 17-Mal für den Club aus Cannstatt in der Regionalliga Süd, 2. Bundesliga und im DFB-Pokal auf und erzielte ein Tor. Im Oktober 2025 zog sich Charlotte Blümel eine Meniskusverletzung zu und fehlt den VfB Frauen seitdem auf dem Platz.

Im Sommer 2026 endet Charlotte Blümels Vertrag beim VfB.

Pia Hein

Pia Hein komplettierte in der aktuellen Zweitligasaison das Torspielerinnen-Trio um Kiara Beck und Eve Boettcher. Es war wichtig, dass der VfB in der 2. Bundesliga auf ein qualitativ und quantitativ starkes Torspielerinnen-Team bauen konnte. Pia Hein hat diese Rolle sehr gut angenommen.

Zuvor spielte Pia Hein für den Zweitligisten FC Ingolstadt 04. Im Sommer 2026 endet Pia Heins Vertrag beim VfB.