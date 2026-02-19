Weitere 2 Spiele sind in der Oberliga bereits abgesagt

– Foto: Marwin Wolf

Der 18. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd steht an. Allerdings gibt es schon fünf Spielabsagen.

---

---

---

Sa., 21.02.2026, 13:30 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow SG Union Sandersdorf Sandersdorf 13:30 PUSH



VfB 1921 Krieschow ist Vierter mit 25 Punkten aus 16 Spielen (7-4-5, 27:20 Tore). Krieschow steht in jener Zone, in der ein guter Lauf plötzlich nach oben zieht – und ein Stolpern sofort Unruhe bringt. SG Union Sandersdorf ist Sechster mit 21 Punkten aus 16 Spielen (5-6-5, 27:25 Tore). Punktgleich mit Rudolstadt, mit einem Torverhältnis, das zeigt: Es ist oft knapp, oft zäh, oft ein Spiel auf Messers Schneide. Das Hinspiel gewann Krieschow in Sandersdorf 3:1. Für Sandersdorf ist das die offene Rechnung. Für Krieschow ist es die Gelegenheit, den direkten Verfolger auf Distanz zu halten: Mit einem Sieg würde Krieschow auf 28 Punkte stellen, Sandersdorf bliebe bei 21 – ein Schnitt in die Tabelle, der sich nicht nur mathematisch anfühlt.

---

So., 22.02.2026, 13:30 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 13:30 PUSH



FC Einheit Rudolstadt ist Siebter mit 21 Punkten aus 15 Spielen (6-3-6, 23:29 Tore). Punktgleich mit Sandersdorf, aber mit einem Torverhältnis, das zeigt: Rudolstadt lebt gefährlich, kassiert viel, muss sich Punkte oft erarbeiten. VfB Empor Glauchau steht auf Platz 12 mit 17 Punkten aus 16 Spielen (4-5-7, 23:32 Tore). Auch hier: viele Gegentore, wenig Sicherheitsabstand. Das Hinspiel gewann Glauchau zu Hause 4:3 – ein Ergebnis, das nach wildem Nachmittag klingt und bis heute als Warnung taugt: Zwischen diesen beiden kann es kippen, jederzeit. Für Rudolstadt ist das die Gelegenheit, diese knappe Wunde umzudrehen. Für Glauchau die Chance, sich mit einem weiteren Erfolg Luft zu verschaffen und die 17 Punkte in Richtung Stabilität zu schieben.

---

So., 22.02.2026, 13:30 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 FC Grimma FC Grimma 13:30 live PUSH



VfL Halle 1896 steht auf Platz 9 mit 18 Punkten aus 15 Spielen (5-3-7, 34:25 Tore). Offensiv bleibt Halle auffällig: 34 Tore – doch die Niederlagenbilanz zeigt, wie schnell es auch nach unten gehen kann. Es ist eine Mannschaft, die Spiele öffnen kann, aber auch anfällig bleibt. FC Grimma ist 14. mit 12 Punkten aus 15 Spielen (3-3-9, 22:35 Tore). Grimma braucht Punkte, dringend, und jeder Spieltag ist ein Ringen gegen das Abrutschen. Das Hinspiel gewann Halle in Grimma 3:1. Für Halle geht es darum, im eigenen Stadion einen klaren Schritt zu setzen und sich vom unteren Bereich fernzuhalten. Für Grimma geht es darum, genau dieses Muster zu durchbrechen – endlich nicht wieder hinterherlaufen, endlich nicht wieder nur reagieren.