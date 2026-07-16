Weitere 2 Neuzugänge für die Defensive und das Tor von Alexander Kletner · Heute, 10:09 Uhr · 0 Leser

links: A. Hiss; rechts: T. Kraus

Der SV Ballrechten-Dottingen freut sich, mit Alexander Hiss einen weiteren Zuwachs für die Saison 2026/27 bekanntgeben zu dürfen 🔴⚪ Der Innenverteidiger wechselt vom FC Heitersheim an den Castellberg und wird die Defensive des SV Ballrechten-Dottingen verstärken. Der 24-Jährige verfügt bereits über wertvolle Erfahrung auf der Innenverteidiger- und Außenverteidigerposition und überzeugt durch seine robuste Spielweise, seine Zweikampfstärke sowie seine Ruhe am Ball.

„Alexander hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen und bringt genau die Mentalität und Einstellung mit, die wir uns für unsere Mannschaft und den Verein wünschen“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner. Da Hiss bereits mehrere Spieler aus dem aktuellen Kader kennt, dürfte ihm die Eingewöhnung im neuen Umfeld leicht fallen. Der SV Ballrechten-Dottingen heißt ihn herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zukunft.