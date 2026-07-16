Weitere 2 Neuzugänge für die Defensive und das Tor

Der SV Ballrechten-Dottingen freut sich, mit Alexander Hiss einen weiteren Zuwachs für die Saison 2026/27 bekanntgeben zu dürfen 🔴⚪
Der Innenverteidiger wechselt vom FC Heitersheim an den Castellberg und wird die Defensive des SV Ballrechten-Dottingen verstärken. Der 24-Jährige verfügt bereits über wertvolle Erfahrung auf der Innenverteidiger- und Außenverteidigerposition und überzeugt durch seine robuste Spielweise, seine Zweikampfstärke sowie seine Ruhe am Ball.
„Alexander hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen und bringt genau die Mentalität und Einstellung mit, die wir uns für unsere Mannschaft und den Verein wünschen“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner.
Da Hiss bereits mehrere Spieler aus dem aktuellen Kader kennt, dürfte ihm die Eingewöhnung im neuen Umfeld leicht fallen. Der SV Ballrechten-Dottingen heißt ihn herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zukunft.
Mit Tim Kraus verstärkt zusätzlich ein junger und entwicklungsfähiger Torhüter den Kader des SV Ballrechten-Dottingen
Der Schlussmann kommt aus dem Nachwuchsbereich der Alem. Müllheim und sammelte bereits erste Erfahrungen im Herrenfußball. Im Laufe der Rückrunde konnte er sich im Probetraining am Castellberg zeigen und dabei die Verantwortlichen von seinen Qualitäten überzeugen.
„Tim hat einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Besonders seine fußballerischen Fähigkeiten und sein Spielverständnis passen gut zu unserer Vorstellung eines modernen Torwarts.
Natürlich ist Tim noch sehr jung, wir sehen in Ihm aber eine sinnvolle Ergänzung für unser Torwarteam“, erklärt der sportliche Leiter Alexander Kletner.
Neben seinen Stärken im Tor verfügt der junge Keeper auch am Ball über eine hohe Qualität, die er in der Vergangenheit sogar als Feldspieler unter Beweis stellen konnte. Mit dem Wechsel zum SV Ballrechten-Dottingen möchte er sich nun auf höherem Niveau weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn gehen.
Auch auf Tim Kraus, welcher künftig am Castellberg zu sehen sein wird, freut sich der Verein.