Weiter zahlreiche Zugänge und Transfers in Bezirksliga und Kreisliga

Mit Birkan Madran bekommt unsere Offensive weiteren Zuwachs! Der erfahrene und physisch starke Stürmer wechselt vom künftigen Liga-Konkurrenten TSV Boll ins Kuhloch und bringt jede Menge Qualität mit! Mit seiner Übersicht, Präsenz und Torgefahr wird er unseren Kuhlochkickern in der kommenden Saison extrem weiterhelfen, sowohl auf als auch neben dem Platz!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Miedelsbach (Kreisliga B1 Rems/Murr/Hall)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Trainerwechsel beim TSV Miedelsbach - Nach einer herausfordernden Saison verabschieden wir uns von unserem Coach Jan Strotbek. Jan übernahm das Team zu einem extrem schwierigen Zeitpunkt – mit stark eingeschränkten Trainingsbedingungen und ohne eigene Kabinen.

Trotzdem organisierte er Woche für Woche den Trainingsbetrieb an bis zu drei verschiedenen Plätzen. Danke, Jan, für deinen außergewöhnlichen Einsatz und deine Leidenschaft für den TSV! Zur neuen Saison übernimmt Bodo Hanft, ehemals Trainer unserer A-Junioren, das Kommando an der Seitenlinie. Tobias Müller bleibt uns als Co- und Torspielertrainer erhalten und geht in seine 10. Saison beim TSV.

SC Altbach (Kreisliga B1 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der SC Altbach freut sich über die nächste Verstärkung: Emre Kalender schließt sich dem SCA an! Mit seiner Erfahrung aus der Bezirks- und Landesliga bringt Emre nicht nur sportliche Qualität, sondern auch mentale Stärke und Spielintelligenz mit ins Team. Ein Spieler, der weiß, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und genau das wollen wir auf dem Platz sehen. Willkommen in Altbach, Emre! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

SV Weingarten (Bezirksliga Bodensee)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Danke, Sebir Elezi. Dass du dich – gegen alle Erwartungen und trotz namhafter Angebote – für uns entschieden hast, sagt alles über dich aus: Fußball ist dir wichtig, aber das Zwischenmenschliche noch mehr. Wir sind dir unendlich dankbar, dass du dir trotz deines vollen Terminkalenders immer wieder die Zeit genommen hast, für uns aufzulaufen – mit Einsatz, Herz und immer guter Stimmung. Du hast unser Team nicht nur sportlich, sondern auch menschlich bereichert. Wir wünschen dir nur das Beste für alles, was kommt!

SPV 05 Nürtingen (Kreisliga B4 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns sehr, euch unseren nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorzustellen! Mit großer Begeisterung heißen wir JAN PORSCH herzlich willkommen in unserer Mannschaft.

