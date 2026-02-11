Weiter wie gehabt

Der VfB macht weiter mit Daniel Bender (l.) und Timo Weber. – Foto: Marcel Eichholz

Der VfB St. Leon setzt weiterhin auf Kontinuität an der Seitenlinie: Der Verein hat die Zusammenarbeit mit seinem Trainerduo Daniel Bender und Timo Weber verlängert. Die beiden Cheftrainer der 1. Mannschaft werden auch in der Saison 2026/27 gemeinsam verantwortlich sein.

Daniel Bender und Timo Weber stehen seit Januar 2026 an der Spitze der ersten Mannschaft und haben in dieser Zeit wichtige Impulse gesetzt. Beide sind Inhaber der Trainerlizenz B und zeichnen sich durch ein hohes Maß an Engagement, Fachkompetenz und Leidenschaft für den Fußball aus. Durch ihre Freundschaft verstehen sie sich hervorragend und bilden ein harmonisches Trainerteam.

Das Trainerduo steht sinnbildlich für die VfB-DNA: leidenschaftlicher, attraktiver Fußball, gepaart mit der konsequenten Förderung und Entwicklung junger, talentierter Spieler. Genau diesen Weg möchte der VfB St. Leon auch in Zukunft weitergehen.