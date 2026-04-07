Weiter ungeschlagen: Lenggries besiegt auch Unterammergau Kreisliga von Hans Demmel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Nächste Möglichkeit: Ein Kopfball von LSC-Spielführer Sebastian Biagini (4. v. li.) geht knapp über die Latte. WSV-Keeper Marco Diroma ist schon geschlagen. – Foto: HANS DEMMEL

Der Lenggrieser SC feiert seinen zehnten Sieg in Serie. Gegen das Schlusslicht hätte der Erfolg noch deutlicher ausfallen können.

Es war die 15. Begegnung der laufenden Kreisliga-Saison, in der der Lenggrieser SC ungeschlagen blieb. Zehn Siege und fünf Unentschieden stehen seit August des vergangenen Jahres zu Buche, als die Truppe von Trainer Georg Simon bei der SG Aying/Helfendorf mit 2:3 unterlag. Auch beim Heimspiel am Samstagnachmittag bestand nicht der Hauch einer Gefahr, dass die beeindruckende Serie reißen könnte. Mit 2:0 (2:0) gewannen die Gastgeber gegen das Schlusslicht WSV Unterammergau. Gästetrainer Tobias Benning gab anschließend zu: „Da muss man ehrlich bleiben: Das war ein Klassenunterschied. Der Lenggrieser Sieg hätte sogar höher ausfallen können.“ Über die gesamte Spielzeit beherrschten die Brauneckdörfler das Geschehen. Es war nahezu Einbahnstraßenfußball, den die Zuschauer zu sehen bekamen. Bald taten sich erste Möglichkeiten auf, wobei Gästekeeper Marco Diroma zunächst keinen sicheren Eindruck hinterließ. Auch beim 1:0 für die Hausherren sah der Torhüter nicht glücklich aus: Ein schöner Weitschuss von Thomas Simon war nicht unhaltbar.