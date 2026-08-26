Weiter ungeschlagen

Romarjo Hajrulla, Raphael Assibey-Mensah, Stanislav Fehler, Laurenz Dehl und Mechak Quiala Tito erzielten die Treffer für die Rot-Weißen.
BERICHT des FC Rot-Weiß Erfurt
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rot-Weiß spielbestimmend und ließ Luckenwalde kaum zur Entfaltung kommen. In der 62. Minute belohnte sich die Mannschaft für ihren konzentrierten Auftritt mit dem vierten Treffer. Nach einem Ballgewinn schickte Sofiane Ikene Stanislav Fehler auf die Reise. Über Wolf und Hajrulla gelangte der Ball schließlich zu Laurenz Dehl, der aus der Distanz zum 4:0 traf. Fabian Gerber nutzte die komfortable Führung, um in der englischen Woche frische Kräfte zu bringen. Es kamen Dustin Forkel, Robbie Felßberg, Lucas Falcão, Til Linus Schwarz und Mechak Quiala Tito in die Partie. In der 75. Minute verhinderte Lorenz Otto den möglichen Ehrentreffer der Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte stattdessen erneut RWE: Robbie Felßberg setzte sich auf der rechten Seite stark durch und legte mustergültig für Mechak Quiala Tito auf, der in der 82. Minute nur noch den Fuß hinhalten musste und damit seinen ersten Treffer für Rot-Weiß erzielte.
RWE-Cheftrainer Fabian Gerber zeigte sich nach dem Abpfiff entsprechend zufrieden: „Ich bin hochzufrieden mit meiner Mannschaft und auch mit unserem Auftreten. Es ist sehr schwer, hier zu bestehen. Wir waren von Beginn an gut dabei und in so einem Spiel ist es wichtig, früh in Führung zu gehen. Das war eine tolle Passage und toll herausgespielt.“ Lediglich mit der Schlussphase der ersten Halbzeit war Gerber nicht vollständig einverstanden: „Kurz vor der Halbzeit waren wir ein bisschen zu schlampig. Da geht auch ein Kompliment an unseren Keeper, der es geschafft hat, uns die Null zu halten.“
Fazit: Die Rot-Weißen nehmen damit verdient die nächsten drei Punkte mit nach Erfurt. Bereits am Samstag wartet die nächste Aufgabe: Dann ist der BFC Preussen im Steigerwaldstadion zu Gast.