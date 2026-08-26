Weiter ungeschlagen

Beide Mannschaften starteten mit viel Tempo in die Partie. Bereits nach zehn Minuten gingen die Erfurter mit ihrer ersten guten Gelegenheit in Führung: Raphael Assibey-Mensah setzte sich auf der linken Seite durch und flankte präzise in den Strafraum, wo Romarjo Hajrulla zum 1:0 vollendete. Mit der Führung im Rücken übernahm RWE zunehmend die Kontrolle. Luckenwalde verteidigte kompakt, während die Blumenstädter geduldig nach Lücken suchten. In der 29. Minute erhöhte Assibey-Mensah mit einem sehenswerten Treffer: Der Flügelspieler zog von links nach innen und schlenzte den Ball wunderschön ins lange Eck. Nur sechs Minuten später folgte das 3:0. Erneut setzte sich Assibey-Mensah auf der linken Seite durch und bediente Marco Wolf. Dieser legte überlegt zu Stanislav Fehler weiter, der zunächst zwei Gegenspieler aussteigen ließ und anschließend platziert ins rechte untere Eck traf. In der Schlussphase des ersten Durchgangs wurden die Gastgeber noch einmal gefährlich. Zunächst traf Jacobi nach einer Ecke nur die Latte, wenig später parierte Lorenz Otto einen weiteren Abschluss sicher. So ging es mit einer verdienten 3:0-Führung für die Gerber-Elf in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rot-Weiß spielbestimmend und ließ Luckenwalde kaum zur Entfaltung kommen. In der 62. Minute belohnte sich die Mannschaft für ihren konzentrierten Auftritt mit dem vierten Treffer. Nach einem Ballgewinn schickte Sofiane Ikene Stanislav Fehler auf die Reise. Über Wolf und Hajrulla gelangte der Ball schließlich zu Laurenz Dehl, der aus der Distanz zum 4:0 traf. Fabian Gerber nutzte die komfortable Führung, um in der englischen Woche frische Kräfte zu bringen. Es kamen Dustin Forkel, Robbie Felßberg, Lucas Falcão, Til Linus Schwarz und Mechak Quiala Tito in die Partie. In der 75. Minute verhinderte Lorenz Otto den möglichen Ehrentreffer der Gastgeber. Den Schlusspunkt setzte stattdessen erneut RWE: Robbie Felßberg setzte sich auf der rechten Seite stark durch und legte mustergültig für Mechak Quiala Tito auf, der in der 82. Minute nur noch den Fuß hinhalten musste und damit seinen ersten Treffer für Rot-Weiß erzielte.