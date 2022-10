Weiter ungeschlagen!

Gegenüber dem Hinspiel nicht wiederzuerkennen war am Sonntag Raspo Lathen im Auswärtsspiel unserer erste Herrenmannschaft.

Nach einem Foulspiel sah Philipp Lammers in der 84. Minute den roten Karton.

Es dauerte bis zur 75. Minute, als Jan-Hendrik Lüken nach einem nicht sauber geklärten Eckball mit einem Schuss aus 14 Metern in die rechte untere Ecke die 0:1-Führung für Concordia erzielte.

So gab es über 90 Minuten ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten und jeweils gut aufgelegten Torhütern. Beide Mannschaften kamen für den Sieg in Frage.

In Überzahl machte Lathen danach ordentlich Druck auf das Concordia-Tor und erzielte in der Nachspielzeit ebenfalls nach einem Eckball durch den eingewechselten Maik von Lintel den am Ende nicht unverdienten 1:1-Ausgleich.

Somit ging Concordia das erste Mal in dieser Saison nicht als Sieger vom Platz, bleibt aber als einziges Team weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze.

Weiter geht es am kommenden Sonntag (16.10.) mit dem Auswärtsspiel beim SV Listrup. Wir hoffen auf viele Concordinnen und Concorden, die unser Team auf die andere Seite der Ems begleiten. Anstoß ist um 15.00 Uhr.