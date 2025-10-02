Weiter unangefochten an der Spitze – Haching II nicht zu stoppen

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching II hat sieben Spiele in Serie gewonnen und macht den Eindruck als wäre gar nichts passiert. Diesen Donnerstag (19.30 Uhr) geht es zum ESV Freilassing und bei nun schon fünf Punkten Vorsprung auf den Zweiten Rosenheim enteilt man langsam der Landesliga Südost.

Trainer Robert Rakaric ist derzeit die Ruhe in Person und lächelt die fünf Punkte Abstand als einen Hauch von Nichts weg. Für ihn ist es schlicht und einfach kein Thema, dass man auch mit einem oder zwei Ausrutschern vorne bleiben würde. „Uns geht es um die Kontinuität in den Leistungen“, betont der Trainer. Man diskutiere nicht über das Polster und die Tabelle, „sondern wir fokussieren uns auf unsere Leistung.“

Und vielleicht ist der nächste Gegner Freilassing vielleicht auch ein warnendes Beispiel, wenn auch ein wirklich extremes. Die Kicker aus dem südöstlichen Ende des Freistaats waren zwischenzeitlich Tabellenführer und auf dem Weg zum Kandidaten für die Bayernliga. Von den letzten sieben Spielen hat man nur einmal gewonnen und ist in der Tabelle durchgerauscht bis an den Rand der Abstiegszone.

Robert Rakaric weiß aber auch, dass es sich nicht leicht in Freilassing spielt „und die haben auch zwei echte Leuchttürme in der Innenverteidigung stehen“. Für die jungen Hachinger sind solche Spiele die Lerneinheiten im Herrenfußball. Gegen solche Mannschaften, die in einem negativen Lauf noch härter um die Wende kämpfen, muss man gegenhalten und kommt mit den Schönheiten des Fußballspiels nur bedingt weiter. Haching ist dieses Jahr bei Standards brutal stark, aber in Freilassing wird man körperlich unterlegen sein, wenn der ruhende Ball in einen Strafraum fliegt