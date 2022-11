WEITER SO, EINE TOLLE ENTWICKLUNG…. Die letzten Ergebnisse unserer Oberliga Mannschaft haben aufhorchen lassen und sorgen für Spannung an der Tabellenspitze.

Der Gast aus Lüneburg kommt am 06.11.2022, um 14.00 Uhr, mit neuem Trainer und dem Wissen, aktuell nicht die rote Laterne in der Tabelle zu haben.

So., 06.11.2022, 14:00 Uhr

Wir haben im Pokal ein tolles Spiel in Lüneburg gemacht und verdient gewonnen. Das das keine Selbstverständlichkeit ist , ist allen Beteiligten klar.

Die letzten Spiele haben gezeigt was in unserer Mannschaft steckt. Ein sehr ausgeglichener Kader, der derzeit kaum Verletzungen zu beklagen hat. Dies zeigt sich in den sehr guten Leistungen der letzten Wochen mit den entsprechenden Ergebnissen.

Wäre doch toll, wenn wir diese Serie am Sonntag gegen Lüneburg fortsetzen und die Jungs sich in der Spitzengruppe der Oberliga festsetzen könnten. In diese Spitzengruppe gehören wir auch hin.