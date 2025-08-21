Weiter sieglos nach Derby

Den besseren Start erwischten die Gastgeber, die durch Oliver König schon nach drei Minuten in Führung gingen. "Unser Angriff kam über die linke Seite, Lennart Göhlich flankte und der kleinste Spieler auf dem Platz köpfte das 1:0. Danach hatten wir spielerisch alles im Griff, zeigten eine starke erste Halbzeit", sagte TSV-Trainer Stephan Raschke. Dennoch glich der SV Burweg in der 10. Minute aus. Louis von Ahnen stand nach einer Ecke sträflich frei und köpfte ein. "Genau davor habe ich vor dem Anpfiff gewarnt", ärgerte sich Raschke. Der TSV machte aber weiter und belohnte sich noch vor der Halbzeit. Nach einem schönen Spielzug wurde Lennart Göhlich im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Lukas Schütt zum 2:1. Die Gäste waren immer gefährlich, kamen aber selten in die Box.

Großenwörden verschläft den Wiederbeginn

"Wir wollten wach sein, wenn es wieder rausgeht, aber nicht mal eine Minute nach Wiederbeginn legten wir das 2:2 vor. Unser Keeper Joris Büther wollte den Ball wegschlagen, spielte aber genau von Ahnen an, der dann keine Mühe hatte", so der TSV-Coach. Jetzt ging die Partie hin und her. Chancen gab es auf beiden Seiten. In der Nachspielzeit hätte Arne Horeis für den ersten Saisonsieg der Hausherren sorgen können, doch er köpfte völlig freistehend am Tor vorbei. "Das war schon ein gerechtes Ergebnis in einem guten und schnellen Spiel, bei dem auch das Schiedsrichtergespann eine gute Leistung zeigte", gab Stephan Raschke zu.

Schiedsrichter: Felix Bäcker - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Oliver König (3.), 1:1 Louis Von Ahnen (10.), 2:1 Lukas Schütt (35. Foulelfmeter), 2:2 Louis Von Ahnen (46.)