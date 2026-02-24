Weiter sieglos 2026: Für Mölders & sein Team wird`s immer enger Tabellenletzter mit dem SC Wiedenbrück in der Regionalliga West: Um seinen Job muss der 40-Jährige aber dennoch nicht bangen von Mathias Willmerdinger · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Sascha Mölders wartet mit seinem Team weiter auf den ersten Dreier 2026. Mittlerweile ist der SC Wiedenbrück Tabellenletzter in der Regionalliga West. – Foto: Eibner Pressefoto/Kruczynski

In der Regionalliga West wird die Luft für Sascha Mölders und seinen SC Wiedenbrück immer dünner. Am vergangenen Wochenende erkämpften sich die Ostwestfalen bei den Sportfreunden in Lotte zwar einen Punkt. In der brenzligen Lage, in der sich der Sportclub befindet, hilft der aber kaum weiter. Die Mölders-Elf wartet nach der Winterpause weiter auf den ersten Sieg. Jahresübergeifend gab`s sogar seit acht Partien keinen Dreier mehr, weshalb der SCW mittlerweile auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht ist. Sieben Punkte fehlen aufs rettende Ufer, fünf auf den Relegationsplatz. Siege müssen also dringend her für die ehemalige "Wampe von Giesing"...

In Lotte hätte sich der SC Wiedenbrück den ersten Sieg nach der Winterpause redlich verdient gehabt. Allerdings fehlte es nicht zum ersten Mal an Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Magere 22 Saisontreffer in 20 Partien verdeutlichen, wo der Schuh drückt. Sascha Mölders war allerdings mit dem Auftritt seiner Elf sehr zufrieden: "Wir haben die Grundtugenden gezeigt, haben zahlreiche Torchancen herausgespielt und defensiv nichts zugelassen." Apropos Toreschießen: Das könnten sich die Wiedenbrücker Kicker - freilich mit einem Augenzwinkern - eventuell bei ihrem Chef abschauen. Denn wenn es der Terminplan zulässt, schnürt Mölders zuhause selbst noch die Schuhe für den SV Mering II in der Kreisliga Augsburg. Zehn Treffer in elf Einsätzen gelangen dem Ex-Profi in der laufenden Saison bisher. Keine so schlechte Quote...

Durch die Nullnummer kommen die Wiedenbrücker aber nicht vom Fleck. Schon vor der Partie hatte Mölders im Gespräch mit "RevierSport" seinen Unmut über die aktuelle Situation kundgetan: "Wenn ich auf die Tabelle schaue, dann könnte ich kotzen. Wer mich kennt, der weiß, wie ehrgeizig ich bin und wie sehr ich Niederlagen hasse. Und jetzt sind wir Letzter. Aber wir haben zum Glück einige Nachholspiele in der Hinterhand."

Sa., 28.02.2026, 14:00 Uhr SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück Wuppertaler SV Wuppertaler SV 14:00 live PUSH