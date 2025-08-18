– Foto: Niklas Funk

Weiter ohne Punkte, aber mit Verstärkung FSV Schöningen unterliegt beim SSV Jeddeloh mit 0:3 – Offensiv-Neuzugang Jordi Njoya gibt Debüt Verlinkte Inhalte Regionalliga Nord Jeddeloh Schöningen Jordi Njoya

Die FSV Schöningen wartet weiterhin auf den ersten Punktgewinn und das erste Tor in der Regionalliga Nord. Beim ambitionierten SSV Jeddeloh unterlag der Aufsteiger am Samstag mit 0:3 (0:0) und kassierte damit die dritte Niederlage im dritten Spiel. Zugleich feierte Neuzugang Jordi Njoya sein Debüt im Trikot der FSV – und soll in den kommenden Wochen neue Impulse in der Offensive setzen.

Vor 660 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung. Zwar kam der SSV Jeddeloh schwungvoll aus der Kabine, doch die FSV verteidigte konzentriert und wurde in der 27. Minute durch eine Glanztat von Sabri Vaizov belohnt: Der Schlussmann parierte einen Foulelfmeter von Kasra Ghawilu und hielt sein Team damit im Spiel. Auch in der Folgezeit zeigte sich Vaizov mehrfach auf dem Posten und sicherte das torlose Remis zur Halbzeitpause. Die zweite Hälfte begann jedoch denkbar ungünstig: Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff brachte Dominique Ndure die Gastgeber per Kopfball in Führung, Ghawilu erhöhte wenig später auf 2:0 (56.). In der 74. Minute sorgte Tom Gaida mit dem dritten Treffer für die Entscheidung. Die FSV, die erneut viel investierte, konnte offensiv kaum Akzente setzen.

Ein Hoffnungsschimmer in der Niederlage: In der 75. Minute wurde Neuzugang Jordi Njoya ausgewechselt. Der 20-jährige Offensivspieler, der unter der Woche vom MTV Wolfenbüttel zur FSV wechselte, zeigte erste Ansätze seines Tempospiels. „Ich habe – auch wenn es sehr spät ist – die Chance bekommen, Regionalliga zu spielen, mit einer wirklichen Perspektive für mich“, hatte Njoya bei seiner Vorstellung erklärt. Nun soll er mittelfristig helfen, die zuletzt harmlose Offensive zu beleben. Die FSV steht nach drei Spieltagen mit null Punkten und 0:8 Toren auf einem der hinteren Tabellenplätze. Doch bereits am Mittwoch (20. August, 19:00 Uhr) besteht im Heimspiel gegen die U23 des SV Werder Bremen die Chance, endlich das erste Tor und damit auch den ersten Zähler in der Regionalliga zu holen.