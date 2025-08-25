– Foto: FuPa Lüneburg

Weiter ohne Gegentor: Sievern verteidigt Tabellenführung Foulelfmeter macht den Unterschied

Der TSV Sievern entschied auch das dritte Saisonspiel für sich. Im Vergleich mit dem MTV Bokel tat er sich zwar schwer, konnte sich aber auf seine stabile Defensive verlassen.

Insgesamt bekam das Publikum an der Pipinsburg nur wenige Torszenen geboten. Denn auch die in der Vorwoche trotz 2:0-Führung noch in Cuxhaven unterlegenden Gäste verteidigten sehr konsequent. Eine Unachtsamkeit führte jedoch zu einem Foulspiel an Mirko Tatje, welches Schiedsrichter Yannick-Fynn Blattner mit Strafstoß ahndete. Marvin Lüders ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte zum 1:0 (37.). Anschließend beschränkten sich die Hausherren auf die Verwaltung der Führung. Der MTV kreierte daher nur wenige Torszenen und musste sich am Ende trotz engagierten Auftritts geschlagen geben.