Weiter ohne Gegentor: Sievern verteidigt Tabellenführung

Der TSV Sievern entschied auch das dritte Saisonspiel für sich. Im Vergleich mit dem MTV Bokel tat er sich zwar schwer, konnte sich aber auf seine stabile Defensive verlassen.
Insgesamt bekam das Publikum an der Pipinsburg nur wenige Torszenen geboten. Denn auch die in der Vorwoche trotz 2:0-Führung noch in Cuxhaven unterlegenden Gäste verteidigten sehr konsequent. Eine Unachtsamkeit führte jedoch zu einem Foulspiel an Mirko Tatje, welches Schiedsrichter Yannick-Fynn Blattner mit Strafstoß ahndete. Marvin Lüders ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und verwandelte zum 1:0 (37.). Anschließend beschränkten sich die Hausherren auf die Verwaltung der Führung. Der MTV kreierte daher nur wenige Torszenen und musste sich am Ende trotz engagierten Auftritts geschlagen geben.
Der TSV Sievern verbuchte somit im dritten Spiel den dritten Sieg und steht bei einem beachtlichen Torverhältnis von 10:0-Toren. Fortgesetzt werden soll die Erfolgsserie am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen die noch sieglose SV Drochtersen/Assel III. Für Bokel geht es mit beim ebenfalls noch auf den ersten Dreier wartenden Deinster SV weiter.