"Weiter oben mitspielen"

Ich würde sagen, dass in der ersten Saisonhälfte das Team seine gesteckten Ziele erreicht hat und insgesamt sehr zufrieden mit der bisherigen Leistung sein kann. Dank einer recht intensiven und gut geplanten Vorbereitung zeigte die Mannschaft von Beginn an konstante Auftritte. Auf dieser Grundlage wird das Team den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen, mit dem klaren Zeil, auch in der zweiten Hälfte weiterhin oben in der Tabelle mitzuspielen.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Es gibt für mich keine große Überraschung nach oben, jedoch bei der unteren Tabellenhälfte gibt es Mannschaften, die eigentlich da nichts verloren haben und sonst immer recht weit oben mitspielen.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Siehe Antwort 1.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Ich traue der deutschen Mannschaft bei der WM mindestens das Viertelfinale zu. Wenn das Team geschlossen auftritt und die jungen Spieler ihre Leistung abrufen, ist auch ein Platz im Halbfinale möglich. Mein Topfavorit auf den Titel ist Frankreich, weil sie einen sehr starken und ausgeglichenen Kader haben, viele Topspieler auf Weltklasse-Niveau haben und bei großen Turnieren oft sehr konstant spielen.