Weiter nur ein Sieg: TSV Gräfelfing verliert Torfestival gegen FC Kosova München Sieben Niederlagen in elf Spielen

Der TSV Gräfelfing hängt nach der siebten Niederlage im elften Spiel weiter im Tabellenkeller fest. Doch auch nach dem 3:4 gegen den FC Kosova am Samstag sind die Plätze, die am Saisonende den Klassenerhalt bedeuten, weiterhin in unmittelbarer Reichweite.

Gräfelfing – Die Tabelle ist gnädig mit dem TSV Gräfelfing. Auch nach elf Saisonspielen steht der Kreisligist aus dem Würmtal weiterhin mit nur einem Sieg da. Aber noch immer gibt es eine ganze Reihe Kontrahenten, an denen die Wölfe schon mit einer kleinen Erfolgsserie vorbeiziehen könnten. Obwohl sich die Ausgangslage für einen Sprung weg von den abstiegsbedrohten Tabellenplätzen am Wochenende nicht verbessert hat. Oberföhring, die vor dem Wochenende noch einzige sieglose Mannschaft in der Kreisliga 2, feierte am Sonntag im Kellerduell gegen Hertha nun auch ihren ersten Dreier, und Milbertshofen zog mit einem Sieg bei der TSG Pasing an den Wölfen vorbei, die am Samstag mit 3:4 zuhause gegen den FC Kosova verloren.

Die dem Ergebnis nach denkbar knappe Niederlage gegen den neuen Tabellenvierten ist sicherlich ein Achtungserfolg für den TSV. Doch dem Spielverlauf nach waren die Gastgeber nie wirklich nah dran an einem Punktgewinn. In der zehnten Minute ging Kosova in Führung und erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0. Nach gut einer Stunde folgte das dritte Tor für die Gäste. Und kaum war Gräfelfing nach Toren von Mateo Pranjic (69.) und Jeffrey Addae (75.) wieder herangerückt, fiel das 4:2 für Kosova (76.). Das dritte Gräfelfinger Tor gelang Felix Domesle zu spät, um dem Spiel noch eine Wende zu geben. Sein 3:4 fiel in der dritten Minute der Nachspielzeit.

TSV Gräfelfing – FC Kosova 3:4 (0:2)

TSV Gräfelfing: Polecki; Wehrig, Edelmann, Gries, Schullerus, Gries, Huber, Mitrov, Zürn, Sommer (C), Wagner Kreuzer; Pranjic, Addae, Domesle, Scheicher, Czychon

Tore: 0:1 Aliji (10.), 0:2, 0:3 Memedi (44., 61..), 1:3 Pranjic (69.), 2:3 Addae (75.), 2:4 Ademi (76.), 3:4 Domesle (90.+3)