Weiter mit Wolle Rieger und Max Neuen

Kontinuität zeichnet die Arbeit beim FC Straberg aus: Vorzeitig sind jetzt mit Blick auf die Fußball-Saison 2026/27 die Trainerverträge mit Wolfgang „Wolle“ Rieger als Chefcoach des A-Kreisligisten und Max Neuen als Trainer der „Zweiten“ verlängert worden.

„Wir wollen in Straberg eine Mannschaft aufbauen, die sich in der höchsten Kreisklasse stabil zwischen den Plätzen fünf und acht etabliert“, sagte Rieger nach der Vertragsunterzeichnung. Aktuell belegen die Kicker aus dem Dormagener Walddorf nach 18 Spielen mit 20 Punkten und neun Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze den zehnten Rang in der Kreisliga A Grevenbroich/Neuss.