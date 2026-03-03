Weiter mit Holzbauer & Willsch: Neukirchen darf von Aufstieg träumen Die Spielgemeinschaft Neukirchen / Engertsham ist hochzufrieden mit der Arbeit ihrer beiden Coaches von PM · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Christian Holzbauer (li.) und Marius Willsch setzen ihre Engagements bei der SG Neukirchen / Engertsham fort – Foto: Gruber / Hauer

Die SG Neukirchen/Engertsham setzt auf Kontinuität. Das Duo Christian Holzbauer / Marius Willsch wird auch in der nächsten Saison den A-Klassisten trainieren, der sich als Rangzweiter der Passauer Staffel Hoffnungen auf den Sprung in die Kreisklasse machen darf. Die Verlängerungen der beiden Übungsleiter gaben die Verantwortlichen beider Vereine jetzt bekannt.

"Es spreche vieles dafür, an der sportlichen Führung festzuhalten", begründet Martin Gruber, zweiter Vorstand beim SV Neukirchen/Inn, die Entscheidung. Die erste Mannschaft spiele in der A-Klasse Passau um den Aufstieg mit, Zusammenhalt und Trainingsbeteiligung seien überragend. Außerdem sei auch in der "Zweiten“ wieder richtig Zug drin. Gruber: "Es läuft grad richtig gut – und das liegt vor allem an den beiden Spielertrainern.“ Bestätigung für die Aussage gibt es von Christoph Pittner, Abteilungsleiter beim SV Engertsham: "Bei uns gab es null Diskussionen zur Trainerfrage. Mich freut’s, dass beide bei uns bleiben wollen.“

Christian Holzbauer hat die Mannschaft im Sommer 2023 nach dem Abstieg aus der Kreisklasse übernommen. Inzwischen sei die SG zu einer "Herzensangelegenheit“ geworden, erklärt der 37-Jährige, ein Projekt, das er gerne weiterführen möchte und immer noch riesig Spaß mache. Ähnlich sieht es Ex-Profi Marius Willsch (35), der das Team seit Beginn der Saison als spielender "Co“ verstärkt: "Die Burschen haben sich im letzten Jahr weiterentwickelt, sind lernfähig und trainingsfleißig. Eine gute Kombi.“