Weiter mit Heß & Geiger

Der TSV Billigheim hat im Dezember vorläufig die Verträge mit dem Trainerduo Robin Heß & Thomas Geiger über die laufende Saison hinaus verlängert. Beide leisten seit ihrem Amtsantritt hervorragende Arbeit – sowohl im Trainingsalltag als auch an den Spieltagen. Fachlich wie menschlich passen sie hervorragend zum TSV und haben sich schnell als echter Glücksgriff für unseren Verein erwiesen.

Taktisch hat sich die Mannschaft in einem anspruchsvollen Landesliga-Umfeld nochmals deutlich weiterentwickelt. Statt klassischem Abstiegskampffußball steht der TSV für mutigen, offensiven Fußball, mit dem man auch etablierte Gegner ärgern konnte. Die Ausbeute von 15 Punkten in der zweiten Phase der Hinrunde spricht für sich – eine beachtliche Entwicklung. Entsprechend mussten die Vereinsverantwortlichen zum Ende der Halbserie nicht lange überlegen und gingen mit einer klar positiven Haltung in die Gespräche. Auch von Seiten von Heß und Geiger kamen umgehend positive Signale, sodass der Verlängerung für die Saison 2026/27 nichts im Wege stand.