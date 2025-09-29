weiter in der Erfolgsspur! Trudering besiegt auch SCBV

Nächstes Topspiel für die Truderinger Löwen! Unsere 2. Platzierten mussten zum Tabellen 4. SC Baldham Vaterstetten und damit wohl in eines der schönsten Stadion der Kreisliga.

Unsere Trainer Hachtel/Müllmaier mussten auf die zuletzt so starken Dominik Boss (Bauchmuskelzerrung) und Michael Robinson (Urlaub) verzichten und ihr Team erneut umbauen. Für sie starteten Patrick Koller und Fabian Wimmer, sowie Kapitän Lukas Garhammer für Lukas Bründl. Wie bekannt, ist am mittleren Wiesn-Wochenende ja Italiener-Wochenende und beide Teams schienen sich zu Beginn die italienische Catenaccio-Spielweise vorgenommen zu haben und agierten aus einer kompakten Defensive heraus. Keines der Teams startete mit hohen Druck und ließ die gegnerische Mannschaft in ihrer Hälfte kombinieren, nach Ballgewinn sollte es aber dann schnell nach Vorne gehen. Torgefahr strahlten beide Teams dann aber eher nach Standards aus, ein Freistoss von Baldham war kein Problem für Keeper Pflugbeil. Auf der Gegenseite hätte Benedikt Jakob dann fast nach einer Ecke die Führung gegen seinen Ex-Verein erzielt, köpft aber knapp vorbei. Und so war das in Halbzeit 1 für die Zuschauer kein schön anzusehendes Spiel, wurde aber nach gut 30 Minuten etwas ruppiger. Vor allen Baldhams Sturmtank Krumpholz bettelte förmlich nach der Ampelkarte in Halbzeit 1, aber der Schiedsrichter drückte noch 2mal ein Auge zu uns ließ ihn auf dem Feld. Und so ging es mit 11 gegen 11 und einem 0:0 in die Kabinen.

Unsere Trainer schienen an den richtigen Stellschrauben gedreht zu haben, denn unsere Löwen kamen sehr stark aus der Kabine. In der 50. Minute war es Moritz Podleska der sich gegen 2 Gegenspieler durchsetzte und anschliessend im 16er in die Zange genommen wurde. Der Schiedsrichter entschied zurecht auf Elfmeter und Torjäger Patrick Koller ließ sich nicht 2mal bitten und stellte auf 1:0. Baldham war nun gefordert und Hachtel brachte mit Manuel Modrian für den sehr fleißigen Lukas Perzlmaier einen neuen schnellen Mann im Sturm. Kaum war dieser auf dem Feld eroberte Michael Kapeller mit einem harten aber fairen Einsatz den Ball und schickte erneut Patrick Koller auf die Reise. Dieser zögerte nicht lange und versenkte den Ball im langen Eck zum 2:0. Trudering nun wie im Rausch, wieder Patrick Koller der sich an der Grundlinie durchtankte und im Rückraum Fabian Wimmer fand, der durch die Beine des Torhüters zum 3:0 traf. Doch der Schiedsrichter entschied auf "Aus" und gab den Treffer nicht! Für uns nicht zu sehen, laut Aussage des Vorlagengebers aber die falsche Entscheidung. Die Hausherren kämpften sich nach gut einer Stunde zurück in die Partie und das Truderinger Übergewicht nahm wieder ab, doch unsere Jungs hielten stark dagegen und ließen kaum etwas zu. Auf der Gegenseite waren es nun immer wieder tiefe Bälle auf Modrian die zu gefährlichen Chancen führten, aber Manuel konnte den Deckel nicht drauf machen. Hachtel brachte mit Bornkessel, Janelsith und Bründl nochmal frische Kräfte die halfen die Partie schadlos zu Ende zu bringen und so sollte dann auch nichts mehr anbrennen. Einen letzten Freistoss kurz vor dem Ende kratze Torwart Florian Pflugbeil stark aus dem Eck, anschliessend pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und die 3 Punkte gehen nach Trudering. Überzeugender Auftritt der wohl aktuell stärksten Löwen der Stadt :) und weiter geht es nächste Woche mit dem Heimspiel gegen Helios Daglfing!

Coach Müllmaier: "Unfassbar was wir Woche für Woche gerade abliefern. Wir haben heute extrem diszipliniert verteidigt und gegen eine der besten Offensiven der Liga fast nichts zugelassen. Jeder wirft sich rein egal wie viele Minuten er bekommt. Das zeichnet uns zur Zeit aus. Wir nehmen jedes Spiel als Highlight und legen alles rein. Genauso wollen wir weitermachen."