Simon Skarlatidis (Unterhaching, 30) bedankt sich bei den Fans, bedanken, Dank, Feiern, optimistisch – Foto: Sven Leifer/Sven Leifer

"Weiter im Umbruch": Unterhaching tanzt nach Regionalliga-Top-Spiel Unterhaching siegt 3:0 im Spitzenspiel

Nach dem 3:0 gegen Nürnberg II ist die SpVgg Unterhaching alleiniger Tabellenführer der Regionalliga Bayern. Sven Bender blieb im Anschluss demütig.

Am Freitagabend tanzte der Sportpark in Haching. Nichts war mehr zu spüren vom bitteren und trostlosen Abstieg aus der dritten Liga. Der 3:0 (0:0)- Heimsieg gegen die U-21 des 1. FC Nürnberg schürte die Hoffnung in der Regionalliga die erste Geige spielen zu können. Die 2600 Zuschauer feierten ausgelassen die Sieger, die zum sechsten Mal im sechsten Saisonspiel als Gewinner die Partie beendeten und den Platz an der Spitze vereidigten. Fr., 29.08.2025, 19:00 Uhr SpVgg Unterhaching Haching 1. FC Nürnberg Nürnberg II 3 0 + Video

„Ich bin einfach froh, dass wir es wieder geschafft haben“, meinte Hachings Trainer Sven Bender, der sich von der Euphorie kaum anstecken ließ: „Wir sind weiter im Umbruch und es bleibt noch viel Arbeit“. Sicher eine realistische Einschätzung, denn lange sah es nach einem Abnützungskampf aus und erst im Schlussport spielten die Gastgeber den Kontrahenten an die Wand. „In der ersten Halbzeit waren wir sogar besser, haben leider kein Tor gemacht, in der zweiten Halbzeit sah es dann ganz anders aus, dann hat Haching verdient gewonnen“, räumte der Nürnberger Coach Andreas Wolf ein Mit nur eine Umstellung schickte Bender sein Team in das Gipfeltreffen: Für den verletzten Kapitän Markus Schwabl feierte der Rückkehrer Alexander Winkler ein mehr als solides Comeback. In der Anfangsphase wackelten die Hachinger in der Defensive und hatten Glück, dass der „Club-Stürmer“ Tino Kusanovic (10.) nur den Pfosten traf. Dann bekamen die Schützlinge von Sven Bender die Partie besser im Griff, bis zur Pause blieben Chancen allerdings Mangelware. „Ich habe zur Mannschaft gesagt, die erste Halbzeit ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben, das hat sich dann aber geändert“, räumte Bender ein.