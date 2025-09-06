Weiter im Punktemodus

Wer früh anfängt regelmäßig zu punkten, der darf meist eine Runde fernab von Abstiegssorgen verbringen. Das ist einfach und logisch, umzusehen dagegen richtig schwer. Auf dem besten Weg das diese Runde zu schaffen, befindet sich derzeit die SG Kirchardt. Die Elf von Denis Schwager hat noch nicht verloren und zuletzt vorbehaltlos beim 5:0-Heimsieg gegen Türkspor Eppingen überzeugt. Am Sonntag führt die Reise zur SpVgg 06 Ketsch, wo weitere Zähler gesammelt werden sollen (Anpfiff, 15 Uhr).
Denis Schwager will nichts von einem Selbstläufer wissen. "Ich schätze Ketsch auf Rang fünf bis sieben ein", hat der Kirchardter Trainer eine hohe Meinung von der SpVgg, die bislang noch nicht ganz diese Erwartungen erfüllen konnte.
Wirklich warnen muss er seine Schützlinge aber nicht vor den Spargelstädtern, schließlich ist die eigene Erfahrung eine bittere. "Wir sind letzte Saison bei ihnen extrem untergegangen", denkt Schwager ungern an die 1:6-Auswärtspleite Anfang März zurück und verspricht, "deshalb wird es bei uns ganz sicher niemand zu locker nehmen."
Zumal sich an der personellen Ausgangslage wenig bis nichts ändert. Wenn dieser Tage ein Kicker aus dem Urlaub zurückkehrt, verabschiedet sich quasi nahtlos ein anderer in selbigen. Der Trainer weiß: "Damit müssen wir noch ein paar Wochen zurechtkommen, ehe sich die Lage bessert." Gleichzeitig spricht er die größere Dichte im Kader an: "Wir sind gut genug, um das Woche für Woche auffangen zu können."
Einer, im besten Fall jedoch drei Zähler aus Ketsch wären angesichts der darauffolgenden Aufgaben sehr wichtig. Mit den beiden Heimspielen gegen den FV Brühl am 14. September und den FK Srbija Mannheim warten zwei dicker Kracher auf Kirchardt, aus denen womöglich wenig Zählbares herausspringen wird. Doch bis dahin nimmt die Urlaubszeit aus SG-Sicht glücklicherweise endlich ein Ende.