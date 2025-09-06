Weiter im Punktemodus

Kapitän Dimitrios Babanatsas ist einer der Spieler, die der SG Kirchardt momentan fehlen. – Foto: Alex Kölmel

Wer früh anfängt regelmäßig zu punkten, der darf meist eine Runde fernab von Abstiegssorgen verbringen. Das ist einfach und logisch, umzusehen dagegen richtig schwer. Auf dem besten Weg das diese Runde zu schaffen, befindet sich derzeit die SG Kirchardt. Die Elf von Denis Schwager hat noch nicht verloren und zuletzt vorbehaltlos beim 5:0-Heimsieg gegen Türkspor Eppingen überzeugt. Am Sonntag führt die Reise zur SpVgg 06 Ketsch, wo weitere Zähler gesammelt werden sollen (Anpfiff, 15 Uhr).

Denis Schwager will nichts von einem Selbstläufer wissen. "Ich schätze Ketsch auf Rang fünf bis sieben ein", hat der Kirchardter Trainer eine hohe Meinung von der SpVgg, die bislang noch nicht ganz diese Erwartungen erfüllen konnte. Wirklich warnen muss er seine Schützlinge aber nicht vor den Spargelstädtern, schließlich ist die eigene Erfahrung eine bittere. "Wir sind letzte Saison bei ihnen extrem untergegangen", denkt Schwager ungern an die 1:6-Auswärtspleite Anfang März zurück und verspricht, "deshalb wird es bei uns ganz sicher niemand zu locker nehmen."