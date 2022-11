Weiter im Aufwind - Altenstadter fährt im dritten Aufeinandertreffen mit Penzing 4:1-Sieg ein Olcay mit Hattrick

Altenstadt – Dieses Duell wird zum Dauerbrenner. Samt Pokal standen sich Penzing und Altenstadt diese Saison bereits dreimal gegenüber – und weitere zwei Partien folgen in der Abstiegsrunde. TSV-Trainer Daniel Hindelang sehnt diesen zweiten Teil der Saison vorbei. „Wir gehen mit einem sauguten Gefühl rein“, sagte der Coach nach dem 4:1 (2:1)-Erfolg in Penzing.

Also löschte er in der Kabine den Kurzzeitspeicher, programmierte seine Mannen auf den Anfangszustand samt Augenmerk auf die Abwehr. Klappte hervorragend. Bis auf einen Freistoß, den Torwart Max Gast mit einer schönen Parade an die Latte lenkte, sprang für Penzing nichts Gefährliches mehr heraus. Altenstadt dagegen erledigte die Aufgabe mit einem Doppelschlag von Tobias Graun und dem dritten Tor von Ibo Olcay. „Nicht gut, aber akzeptabel zu Ende gespielt“, merkte Hindelang an. (am)

Statistik

FC Penzing II 1 TSV Altenstadt 4

Tor: 0:1 (34.) Olcay, 0:2 (35.) Olcay, 1:2 (42.) Schanderl, 1:3 (52.) Graun, 1:4 (59.) Olcay. Gelbe Karten: Penzing 1, Altenstadt 2. Schiedsrichter: Alexander Schramm. Zuschauer: 70.