(Archivbild) So kann es weitergehen: Nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen befindet sich die DJK Pollenfeld aktuell auf dem siebten Tabellenrang. – Foto: Johannes Traub

Weiter auf der Erfolgswelle? Marienstein ist Favorit gegen das Schlusslicht – Pollenfeld und Titting mit Duellen gegen Tabellennachbarn – Heideck beim Aufsteiger Polsingen gefordert

Die DJK Pollenfeld und die DJK Titting können am 11. Spieltag der Kreisliga Neumarkt/Jura West mit Siegen gegen direkte Tabellennachbarn weiter nach oben klettern. Der SV Marienstein würde mit einem Sieg gegen das Schlusslicht ganz oben dran bleiben, auch wenn der Trainer vom Titelrennen aktuell nichts hören möchte. Für den TSV Heideck steht eine weite Auswärtsfahrt zur "großen Unbekannten" der Liga an.

DJK Pollenfeld - DJK Veitsaurach (Samstag, 15 Uhr): Bereits am Samstag erwartet die DJK Pollenfeld die DJK Veitsaurach. Beide Mannschaften sind mit den Plätzen sieben und acht unmittelbare Tabellennachbarn. Mit 14 Punkten hat die DJK Pollenfeld lediglich einen Zähler mehr auf dem Konto. Am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren, zumindest was das Ergebnis betrifft (4:1), beim SV Cronheim überzeugen. Die Veitsauracher holten sich ihr viertes Unentschieden dieser Saison beim SC Polsingen. Damit haben die Samstagsgäste aber auch erst drei Niederlagen einstecken müssen und insgesamt erst 13 Tore kassiert. Die Bilanz der zurückliegenden Saison ist für die Pollenfelder äußerst negativ. In beiden Spielen zogen sie den Kürzeren, in der Rückrunde mit einer 1:5-Heimniederlage, damals noch unter der Leitung von Gerhard Gangl, sogar sehr deutlich. Den Hausherren ist die Ausgangslage daher durchaus bewusst. Dazu Offensivkraft Niko Löffler: „Wir wissen, dass Veitsaurach gut verteidigt und haben diese Woche einige Lösungen trainiert, die Hintermannschaft der Gäste zu knacken.“ Ganz unwahrscheinlich ist das nicht. Die Offensive der Elf von Trainer Markus Rein kann man durchaus als torhungrig bezeichnen, denn in den bislang zehn Spielen dieser Saison konnten die Fans bereits 23 Treffer bejubeln – die zweitmeisten der Liga. Zwei davon hat auch Youngster David Fürsich beigetragen, das letzte erst am Sonntag. „Ich hoffe, dass ich der Mannschaft vorne wieder helfen kann“, erklärt Fürsich.

SV Marienstein - SV Cronheim (Sonntag, 15 Uhr): Der SV Marienstein darf am Sonntag zum zweiten Mal in Folge im heimischen Hofmühl-Sportpark antreten. Um 15 Uhr ist der SV Cronheim zu Gast. Der SVM war der große Gewinner des vergangenen Spieltags. Durch die Niederlagen von Tabellenführer DJK Stopfenheim (22 Punkte) und des zweitplatzierten TSV Heideck (22) sowie den eigenen 3:2-Heimsieg über den TV Büchenbach rückte die Elf von Trainer Dominik Pfuhler bis auf drei Punkte an das Spitzenduo heran und will auch gegen das Tabellenschlusslicht dreifach punkten.



Von einem Eingreifen in das Titelrennen will Trainer Dominik Pfuhler aber vorerst nichts wissen: „Wir wollen so schnell wie möglich 35 Punkte holen und auch oben dran bleiben. Aber dafür muss man Spiele wie am Sonntag natürlich gewinnen. Dass man kein Team unterschätzen darf, hat man gegen Büchenbach wieder gesehen. Da wäre unser Nachlassen nach der 3:0-Führung beinahe noch bestraft worden. Gegen den SV Cronheim wollen wir besser ins Spiel finden als zuletzt und unsere Geschwindigkeit wieder auf den Platz bringen.“ Oliver Reichenberger und Heiner Osiander werden verletzungsbedingt ausfallen. Hinter dem Einsatz von Elias Ferstl und Stefan Laumeyer steht ein Fragezeichen. Ansonsten kann Trainer Pfuhler aus dem Vollen schöpfen.

SC Polsingen - TSV Heideck (Sonntag, 15 Uhr): Wenn der TSV Heideck am Sonntag in den äußersten Winkel des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen fährt, hat er zumindest einen kleinen Vorteil: Trainer Christoph Huber kennt im Vergleich zu den meisten anderen Vereinen der Liga den dort beheimateten SC Polsingen ganz gut. Zu Obererlbacher Zeiten in der Kreisklasse West hat er das ein oder andere Duell in Polsingen bestritten. „Ein kleiner Platz, immer viele Zuschauer, eine eingespielte und kampfstarke Mannschaft – da sollte man auf der Hut sein“, sagt Huber über den Aufsteiger. Vor allem die Körpersprache seiner Mannschaft müsse da eine andere sein im Vergleich zur Vorwoche beim 0:2 gegen Absberg. Die erste Niederlage in dieser Saison war eine völlig verdiente. „Absberg war an diesem Tag einfach besser“, sagt TSV-Coach Huber, den mittlerweile auch einige personelle Probleme plagen. Aber irgendwann musste ja die erste Niederlage kommen, meint er pragmatisch: „Wir sind ja nicht der FC Bayern München, also verlieren wir halt auch mal ein Spiel.“ Ein zweites Mal in Folge soll es aber nicht passieren: „Wir wollen in Polsingen eine Reaktion zeigen.“

TSV Absberg - DJK Limes (Sonntag, 15 Uhr): Am Sonntag muss die DJK Limes zum TSV Absberg reisen. Die Gastgeber haben dabei aus DJK-Sicht die Favoritenrolle. Am vergangenen Sonntag konnten sie gegen den Erstplatzierten TSV Heideck 2:0 gewinnen. Für die Mannen von Trainer Stefan Birngruber, die inzwischen als Tabellenfünfter auch nur noch zwei Punkte hinter Absberg liegen, wartet also eine schwere Aufgabe. Mit einem Unentschieden wären die Tittinger wohl zufrieden. Quelle: donaukurier.de Die weiteren Begegnungen: