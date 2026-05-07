Weiter an der Spitze: Ist Rauchmann noch zu stoppen?

Lena Jocher (li.) und Lisa Wendschuh (re.) verfolgen Toptorjägerin Julia Rauchmann (mi.). – Foto: Rohrmoser, LH, Hutter

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Julia Rauchmann ist weiter das Maß der Dinge in der Landesliga Süd der Frauen. Zuletzt blieb sie zum ersten Mal nach neun Spielen ohne eigenen Treffer. Insgesamt kommt Rauchmann für den SC Biberbach auf 20 Saisontore in nur 18 Spielen.

Die erste Verfolgerin ist Lena Jocher vom BCF Wolfratshausen. Nach drei Doppelpacks in Folge, blieb auch Jocher zuletzt ohne Treffer. Vier Treffer hinter Rauchmann, braucht sie einen Aufholjagd, um noch ein Comeback im Rennen um die 15 Kästen Erdinger zu feiern.