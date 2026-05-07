Weiter an der Spitze: Ist Rauchmann noch zu stoppen?

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Frauen Landesliga Süd in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Julia Rauchmann ist weiter das Maß der Dinge in der Landesliga Süd der Frauen. Zuletzt blieb sie zum ersten Mal nach neun Spielen ohne eigenen Treffer. Insgesamt kommt Rauchmann für den SC Biberbach auf 20 Saisontore in nur 18 Spielen.
Die erste Verfolgerin ist Lena Jocher vom BCF Wolfratshausen. Nach drei Doppelpacks in Folge, blieb auch Jocher zuletzt ohne Treffer. Vier Treffer hinter Rauchmann, braucht sie einen Aufholjagd, um noch ein Comeback im Rennen um die 15 Kästen Erdinger zu feiern.
Auf Rang drei der Torjägerliste folgt Lisa Wendschuh. Zuletzt kam Wendschuh erst in der zweiten Halbzeit in die Partie, schnürte einen Doppelpack und sicherte dem SV Thenried den Sieg gegen Amicitia München. Wendschuh kommt auf 14 Saisontore.
1. Julia Rauchmann, SC Biberach: 20 Tore
2. Lena Jocher, BCF Wolfratshausen: 16 Tore
3. Lisa Wendschuh, SV Thenried: 14 Tore
4. Verena Graf, SV Wilting: 13 Tore
5. Lisa Beer, SV Thenried: 12 Tore
6. Kristina Schuster, BCF Wolfratshausen: 11 Tore
6. Sophia Hammerl, SC Biberach: 11 Tore
6. Violetta Frese, SC Biberach: 11 Tore
9. Maike Lehner, FC Alburg: 10 Tore
9. Hivi Askar, FFC Wacker München: 10 Tore
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
Die Anzahl deiner Treffer stimmt nicht?
Dann melde dich bei uns als Vereinsverwalter an: So wirst du Vereinsverwalter!