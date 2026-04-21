Weiter am Kader gebaut

– Foto: Cecilia Schmerer

Der Lichtenauer FV treibt seine Planungen für die Saison 2026/2027 mit Nachdruck voran und kann die nächste wichtige Personalentscheidung vermelden: Eduard Grosu wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des Verbandsligisten tragen. Der Verein bezeichnete den Mittelfeldspieler in seiner Mitteilung selbst als „wichtiges Stück“ im Zentrum – eine Einordnung, die die Bedeutung seiner Verlängerung treffend umreißt.

Damit setzt der LFV seinen Kurs der personellen Kontinuität konsequent fort. Zuvor hatten bereits Mick Vogelsang, Oleksandr Vasylchenko, Alexandru Graur, Mika Ludwig und zuletzt Berat Arslan ihre Zusagen für die Zukunft gegeben. Während diese Verlängerungen das Gerüst der Mannschaft weiter gefestigt haben, rückt nun vor allem Grosu in den Mittelpunkt.

So verdichten sich beim LFV die Zeichen, dass die Verantwortlichen frühzeitig an einem stabilen Fundament für die kommende Runde arbeiten. Mit Grosu bleibt eine weitere wichtige Kraft an Bord – und der Klub gewinnt auf seinem Weg in die Saison 2026/2027 weiter an Kontur.