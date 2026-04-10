Weiter am Gerüst geschraubt

– Foto: Cecilia Schmerer

Der Lichtenauer FV treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit mit bemerkenswerter Konsequenz voran. Nachdem der Verbandsligist zuletzt bereits die Verlängerungen von Gheorghe Bantis, Alexandru Cucu, Kapitän Cristian Vidal Gadea und Arcadie Rusu bekanntgegeben hatte, legte der Verein nun mit vier weiteren Zusagen nach: Auch Mohamed Elsherbini, Ireneusz Kugler, Artem Koteliukh und Abel-Cristian Petac werden in der kommenden Saison weiterhin das Trikot des LFV tragen.

Gerade diese jüngsten Personalien unterstreichen, dass die Verantwortlichen in Lichtenau frühzeitig auf Kontinuität setzen. Mit Elsherbini und Kugler bleiben dem Klub zwei weitere Spieler erhalten, die künftig Teil des Kaders im Gerhard-Klapp-Stadion sein werden. Kurz darauf folgte die nächste Bestätigung: Auch Koteliukh und Petac laufen weiterhin in Rot-Weiß auf.

Während die ersten Verlängerungen um Bantis, Cucu, Gadea und Rusu bereits ein klares Signal in Richtung Verlässlichkeit und Kaderstabilität gesendet hatten, bekommt dieser Kurs nun noch mehr Substanz. Der LFV arbeitet sich Schritt für Schritt durch seine Personalplanung und formt damit zunehmend ein Gerüst, das auch in der neuen Saison Bestand haben soll.