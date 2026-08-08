Weiter als die Nationalmannschaft

Am Sonntag finden die Paarungen des Achtelfinals im Heidelberger Kreispokal statt. – Foto: Basti Zeltwanger

Weder Julian Nagelsmann noch Hansi Flick oder Jogi Löw konnten ihre Mannschaften in den letzten Weltturnieren so weit bringen, wie es die sechzehn Trainer der im Kreispokal noch vertretenen Mannschaften geschafft haben. Doch Ausruhen auf ihren Lorbeeren wollen sich die Coaches der Achtelfinalisten nicht. Zu sehr reizt es, jetzt bis zum Schluss dabei zu sein.

Viktor Trumpfheller, Trainer des Eberbacher SC II, ist kein Mann unnötig großer Worte. Der Trainer verrichtet seine Arbeit solide. Die Sprüche überlässt er anderen. Doch angesprochen auf den kommenden Sonntag findet auch der Trainer der ESC-Reserve klare Worte: "Für uns ist es schon überraschend, dass wir in das Achtelfinale eingezogen sind."

Und noch ein weiterer Fakt macht die Runde interessant. Wer hier gewinnt, qualifiziert sich mindestens für die Vorschlussrunde des Landespokals. Dort warten dann Gegner wie Waldhof Mannheim, SV Sandhausen oder der FC Astoria Walldorf. Für volle Motivation ist also gesorgt, eine Woche vor Ligastart!

Am Heidelberger SC III (3:2) sowie der Spvgg Neckargemünd (3:1) hat sich die ESC-Reserve bereits vorbeigekämpft. Durch einen Sieg gegen den Kreisligisten würde man eine der größten Sensationen der jüngeren Pokalgeschichte schaffen. Allerdings ordnet Trumpfheller auch ein: "Die Rollen sind klar verteilt. Wir müssen nicht darüber reden, wer Favorit ist."

Die Aussage unterstreicht, wie besonders es für sein Team, beheimatet in der Kreisliga C, ist, im Achtelfinale des Pokals zu stehen. Dort empfängt man am Sonntag, 17 Uhr, den FC Rot.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass sich die Stauferstädter auf jeden Fall schon mal in einen elitären Kreis des Regionalfußballs gespielt haben. In diesem kristallisieren sich langsam die ersten Titelkandidaten heraus.

HSC ein Geheimfavorit?

Ein möglicher Finalist könnte definitiv aus der Partie SG Dielheim gegen Heidelberger SC hervorgehen. Der HSC gilt in der Liga bereits als Geheimfavorit. Im Pokal darf man sich damit ebenso berechtigte Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden machen. HSC-Trainer Pirmin Brosig ist zumindest guter Dinge: "Wir freuen uns sehr auf dieses Top-Spiel, müssen aber auch eine Top-Leistung abrufen, um weiterkommen zu können", so der Coach. Bei der SGD kann man das "Geheim" getrost streichen. Die Cetinkaya-Elf zeigte in den Auftaktpartien bereits eine gute Frühform. Sie gehört auf Kreisebene ohnehin zu den hochgehandelten Teams.

Einen hohen Anspruch untermauert zudem Woche für Woche die Spvgg Neckarsteinach. Der neue Club von Dennis Diekmeier schlug im Landespokal den Landesligisten Osterburken satt mit 6:0. Im Nachholspiel der zweiten Runde gegen den FC Frauenweiler II will man nun im Kreispokal ins Achtelfinale einziehen. Gegner dort wäre der TSV Pfaffengrund. Dessen sportlicher Leiter Jens Dullinger weiß um die Schwere der Aufgabe: "Natürlich erwartet uns ein ganz schwerer Gegner." Er fügt allerdings an: "Wir werden uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Wehr setzen."

Hammergegner wartet im Viertelfinale

Zumal im Viertelfinale ein weiterer Hammergegner warten würde. Es geht gegen den Sieger der Partie VfB Rauenberg – TB Rohrbach-Boxberg. Die Mannaberger setzten durch den Sieg in Eberbach (3:2) ein deutliches Ausrufezeichen. Zudem verzückten sie ihren Trainer Nico Hillenbrand: "In der ersten Halbzeit war das schon eine sehr ordentliche Leistung von uns", sagte der Coach nach dem Spiel. Der TBR zeigte gegen den hochgehandelten TSV Handschuhsheim (5:4 n. Elf.), dass mit ihm zu rechnen ist.

Doch letztlich kann alles passieren. Schließlich hat der Pokal seine eigenen Gesetze. Gut möglich, dass auch ein als Außenseiter eingeschätzter Club zum großen Wurf ansetzt. Die SG Tairnbach und der 1. FC Mühlhausen II dürften sich zumindest durch eine Derbyatmosphäre zusätzlich motiviert fühlen. Gerade mal fünf Kilometer liegen die Sportplätze der beiden Kontrahenten auseinander. Auch zwischen Frauenweiler und dem VfR Walldorf gibt es ein Nachbarschaftsduell.

Spannende Spiele sind in jedem Fall auf dem Plan. Weiter als die Nationalmannschaft sind die Achtelfinalisten schon mal gekommen. Jetzt beginnt die heiße Phase!