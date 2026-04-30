Weite Reise, enges Duell

Fünfter gegen Elfter, Flutlicht, englische Woche: Für Wagenfeld steht am Donnerstag, 30.04.26 um 20:00 Uhr ein anspruchsvolles Auswärtsspiel an – ein Nachholspiel mit Brisanz.
Die englische Woche lässt kaum Zeit zum Durchatmen. Im Nachholspiel des 20. Spieltags reist TuS Wagenfeld 1908 am Donnerstag, 30.04.26 um 20:00 Uhr zum SV Germania Helstorf – tabellarisch ein Duell des Fünften gegen den Elften, sportlich jedoch deutlich enger einzuschätzen.
„Es ist wieder eine Mannschaft, die unten noch ein bisschen zittern muss“, sagt Michael Hohnstedt. „Aber mit der individuellen Qualität und generell mit der Qualität der Mannschaft hat Helstorf dort eigentlich nichts zu suchen.“
Die Erinnerungen an das Hinspiel unterstreichen diese Einschätzung. „Das war extrem anstrengend und am Ende auch sehr glücklich für uns“, so Hohnstedt. Zwar habe Wagenfeld damals zur Pause verdient geführt, „aber danach haben sie wirklich eine enorme Wucht entwickelt“.
Gerade diese Diskrepanz zwischen Tabelle und Leistungsvermögen macht den Gegner schwer greifbar. „Man täuscht sich da vielleicht, weil sie viele Unentschieden haben und deshalb unten stehen“, sagt Hohnstedt. „Für mich ist Helstorf keine Mannschaft, die da unten hingehört.“
Trotz des Respekts sieht der Trainer auch Ansatzpunkte. „Wir wissen, wie wir sie bespielen können.“ Entscheidend werde sein, die eigenen Stärken wieder konsequenter einzubringen.
Die Rahmenbedingungen sind anspruchsvoll. „Unter der Woche mit einer Stunde und zwanzig Minuten Fahrt am Donnerstag ist das vielleicht nicht die optimale Vorbereitung“, sagt Hohnstedt. Dennoch überwiegt der sportliche Reiz: „Danach ist Feiertag, da kann man alles raushauen.“
Die Niederlage gegen Steimbke wirkt noch nach, soll aber nicht blockieren. „Natürlich sind wir noch etwas frustriert“, sagt Hohnstedt. „Aber das ist das Gute an englischen Wochen: Man hat sofort die Chance, wieder Punkte zu holen.“
Der Anspruch ist klar formuliert: „Wir fahren auf jeden Fall mit dem Anspruch hin, etwas mitzunehmen.“ Gleichzeitig erwartet Hohnstedt maximale Gegenwehr: „Helstorf wird alles daran setzen, die letzten Punkte zu holen, um auf der sicheren Seite zu sein.“
Entsprechend stellt er sich auf ein intensives Spiel ein: „Das wird ein heißer Fight. Ein Donnerstagabend bei gutem Wetter unter Flutlicht ist ein perfekter Rahmen für ein gutes Bezirksligaspiel.“