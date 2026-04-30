Weite Reise, enges Duell TuS Wagenfeld 1908 gastiert im Nachholspiel des 20. Spieltags beim SV Germania Helstorf – Trainer Michael Hohnstedt warnt vor einem Gegner, dessen Qualität die Tabelle nicht widerspiegelt von Finn Grahle · Heute, 07:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Britta Olschewski

Fünfter gegen Elfter, Flutlicht, englische Woche: Für Wagenfeld steht am Donnerstag, 30.04.26 um 20:00 Uhr ein anspruchsvolles Auswärtsspiel an – ein Nachholspiel mit Brisanz.

Die englische Woche lässt kaum Zeit zum Durchatmen. Im Nachholspiel des 20. Spieltags reist TuS Wagenfeld 1908 am Donnerstag, 30.04.26 um 20:00 Uhr zum SV Germania Helstorf – tabellarisch ein Duell des Fünften gegen den Elften, sportlich jedoch deutlich enger einzuschätzen. „Es ist wieder eine Mannschaft, die unten noch ein bisschen zittern muss“, sagt Michael Hohnstedt. „Aber mit der individuellen Qualität und generell mit der Qualität der Mannschaft hat Helstorf dort eigentlich nichts zu suchen.“

Die Erinnerungen an das Hinspiel unterstreichen diese Einschätzung. „Das war extrem anstrengend und am Ende auch sehr glücklich für uns“, so Hohnstedt. Zwar habe Wagenfeld damals zur Pause verdient geführt, „aber danach haben sie wirklich eine enorme Wucht entwickelt“. Gerade diese Diskrepanz zwischen Tabelle und Leistungsvermögen macht den Gegner schwer greifbar. „Man täuscht sich da vielleicht, weil sie viele Unentschieden haben und deshalb unten stehen“, sagt Hohnstedt. „Für mich ist Helstorf keine Mannschaft, die da unten hingehört.“