Weite Anreise lohnt sich: Vilzing siegt in Aschaffenburg

Die weite Anreise war mühsam an diesem Mittwoch, doch der Aufwand hat sich für die DJK Vilzing gelohnt. Die Oberpfälzer gewannen die Nachholpartie in der Regionalliga Bayern bei Viktoria Aschaffenburg vor 575 Zuschauern mit 2:0, überholen damit die Mainfranken und springen ans rettende Ufer.

Im Vorfeld der Partie gab`s einigen Gesprächsstoff. Die Partie war eigentlich auf den vergangenen Samstag terminiert, wurde dann aber auf Sonntag verlegt und schließlich abgesagt. Die Viktoria gab an, dass sich aufgrund einer Grippewelle vergangene Woche sage und schreibe 16 Akteure vom Trainingsbetrieb abgemeldet hatten. Die Gäste aus der Oberpfalz waren allerdings wenig begeistert darüber, die weiteste Auswärtsfahrt der Saison unter der Woche antreten zu müssen.Wie auch immer, von schweren "Busbeinen" war bei den Vilzinger nichts zu sehen. Im Gegenteil: Zu Beginn wirkten eher die Hausherren noch ein wenig steif. Das nutzte Luis Bezjak aus und drückte den Ball schon in der achten Minute zum 0:1 über die Linie (8.). Nach einer knappen halben Stund hätte die DJK nachlegen können, aber Felix Weber verschoss einen Elfmeter (26.) Und Aschaffenburg? Die Hausherren kamen erst Richtung Pause in die Gänge, doch für den Ausgleich reichte es nicht mehr. Zu wenig unterm Strich vom SVA.

Kurz nach der Pause dann die spielentscheidende Szene: Viktorias Niklas Biehrer sah für ein Foulspiel von hinten glatt Rot (49.). In Unterzahl, 0:1 hinten und grippegeschwächt - das konnte nichts mehr werden, und wurde auch nichts mehr. Thomas Haas legte für die Vilzinger in der 65. Minute nach und entschied damit die Partie. Im Anschluss spielten es die Gäste gegen geschwächte Hausherren clever runter.