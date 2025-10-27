"Weit mehr als nur ein Fußballlehrer": Eine Region in tiefer Trauer

Regulär als Trainer an der Seitenlinie stand Ludger Rölecke schon seit einigen Jahren nicht mehr. Dem Fußball, vor allem in Anhalt-Bitterfeld, war er aber dennoch stets eng verbunden - nicht zuletzt als Coach des Freizeitteams "Luggi & Friends". Ludger "Luggi" Rölecke war vielerorts bekannt und vielerorts sehr beliebt. Umso größer sind die Anteilnahme und Trauer nach seinem Tod im Alter von 63 Jahren.

Rölecke war zweifelsfrei ein Original des Amateurfußballs. "Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit, die Gespräche, die Ermutigung und die vielen kleinen und großen Momente, die wir mit ihm teilen durften", schrieben die Merziener. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die ihn vermissen. Der FV 1920 Merzien wird dich nie vergessen Luggi."

"Er war weit mehr als nur ein Fußballlehrer – er war ein besonderer Wegbegleiter, ein geduldiger Zuhörer und ein Mensch, der immer mit Herz und Leidenschaft für den Verein und den Fußball da war", schrieb etwa der FV Merzien in einem emotionalen Beitrag zum Abschied seines ehemaliges Coaches. "Über viele Jahre hat er uns mit seiner Erfahrung, seinem Humor und seiner unerschütterlichen Ehrlichkeit begleitet. Sein Ehrgeiz hat motiviert, seine Haltung hat geprägt – und seine klaren Worte haben ihn unverwechselbar gemacht."

Einen bleibenden Eindruck hatte Rölecke bei all seinen Stationen hinterlassen, Freunde hatte er überall gefunden. So gedachte der CFC Germania einem besonderen Menschen, "der viele Jahre mit Herzblut, Humor und Leidenschaft unseren Verein geprägt hat. Ob im Nachwuchs oder im Herrenbereich, Luggi war mehr als nur ein Trainer. Er war Mentor, Motivator und Freund. Mit unermüdlichem Engagement begleitete er Generationen von Spielern, förderte Talente und prägte den Teamgeist des CFC nachhaltig. Sein Einsatz, seine Herzlichkeit und sein unverwechselbarer Humor werden uns unvergessen bleiben."

Der BSC Biendorf bekundete seine tiefe Trauer: "Unsere tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die ihn gekannt und geschätzt haben." Bei der SG Reppichau werde man Rölecke "als engagierten, ehrgeizigen und leidenschaftlichen Sportsmann in Erinnerung behalten", schrieben die Reppichauer. "Seine Freude am Fußball und sein Einsatz für das Team haben uns alle geprägt."

Und auch beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen, bei dem Rölecke nie in einer Funktion tätig gewesen ist, gedachte man einem besonderen Menschen: "Luggi - ein ganz Großer im Kreisfußball und darüber hinaus." Stets sei er "mit einem Ohr an der Mannschaft, unserer Zwooten" gewesen. Deshalb widmete die BiWo-Reserve ihm den 3:1-Erfolg am Freitag gegen den FC Stahl Aken: "Luggi... der Sieg war für dich!"

