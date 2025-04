»Weit mehr als nur ein ehemaliger Spieler«: Seebach holt Lösl heim

Der TSV Seebach präsentiert seinen ersten Neuzugang für die Spielzeit 2025/2026, der im Waldstadion ein altbekanntes Gesicht ist: Thomas Lösl streift künftig wieder das Trikot des amtierenden Vizemeisters der Landesliga Mitte über. Der 29-Jährige, der derzeit noch in Diensten des Ost-Bezirksligisten SpVgg Niederalteich steht, ist ein waschechtes Eigengewächs und gehörte den Bezirksliga-Meistermannschaften von 2016 und 2019 an. In der Vita von Lösl stehen 98 Landesliga-Einsätze, bei denen er sich fünfmal in die Torschützenliste eintragen konnte. Zudem bestritt er bis dato 152 Bezirksliga-Partien, in denen er das Spielgerät 17-mal in die Maschen setzte.