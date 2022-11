Weisweiler Elf: Peter Wynhoff hat ausgedribbelt Peter Wynhoff: Der Dribbler hat 2006 als Profi aufgehört, nun ist auch bei der Weisweiler Elf Schluss.

Vor 16 Jahren machte er Schluss mit dem Profifußball. Nach 457 Pflichtspielen, in denen Wynhoff 95 Tore erzielte. Er gehörte einer Spezies Fußballer an, die es heute selten gibt: Wynhoff war ein Dribbler. Ein plötzlicher Antritt, das regelrechte Schlängeln vorbei an den Gegenspielern, dazu gehören viel Körperbeherrschung und Ballgefühl. Und ja, es gab die typischen Wynhoff-Moves. Die waren später auch bei den Spielen der Weisweiler Elf noch zu besichtigen. Deren Geschäftsführer ist und bleibt Wynhoff zusammen mit Jörg Jung und Karlheinz Pflipsen, spielen aber wird er nicht mehr.

Zuletzt tat er das am 11. Juni 2022 im Spiel beim SCV Orscholz, die Weisweiler Elf siegte 11:1, ein übliches Ergebnis. Der Kurort, mithin der größte Ortsteil der Gemeinde Mettlach im Landkreis Merzig-Wadern im Saarland, hat damit etwas mit Borussia Dortmund gemeinsam. Denn beim BVB machte Wynhoff am 11. Dezember 1998 sein letztes Bundesliga-Spiel für Borussia, es gab ein 1:1. Das letzte Wynhoff-Tor aller Zeiten gab es am 2. Oktober 2021, da findet sich sein Name in der Torschützenliste des 8:0 der Traditionsmannschaft in Hassenhausen.

Für Borussia hat Wynhoff 276 Spiele und 39 Tore gemacht. „39 Tore, und nur sechs davon gegen den 1. FC Köln“, stellt er klar. Doch auf die wird er oft reduziert, wenn es heißt: Wynhoff, der Köln-Schreck. „Dabei habe ich noch ein paar wichtige Tore mehr gemacht auch gegen andere Gegner“, sagt er. Zum Beispiel das zum 2:0-Endstand beim VfL Wolfsburg am 9. Mai 1998, dem Sieg, der Borussia in jener Saison am letzten Spieltag vor dem Abstieg bewahrte nach einer bemerkenswerten Aufholjagd.