Die Weisweiler- Elf trumpft mit einer Reihe ehemaliger Bundesligaspieler auf. – Foto: Thomas Haesler

Weisweiler-Elf mit Benefizspiel beim 1. FC Viersen Die ehemaligen Bundesliga- und Oberligaspieler kicken für einen guten Zweck. Trainer sind Horst Köppel und Bernd Krauss.

Die Weisweiler-Elf von Borussia Mönchengladbach tritt am Samstag, 8. Oktober, um 15 Uhr im Stadion am Hohen Busch gegen eine All-Star-Mannschaft des 1. FC Viersen an. Anlass ist ein Benefizspiel zugunsten des Viersener Vereins Löwenkinder, der sich für chronisch kranke Kinder und deren Familien einsetzt. „Der Erlös kommt wie immer chronisch kranken Kindern und deren Familien zugute“, sagt Elisabeth Deimann-Veenker, Vorsitzende des Vereins.

Die Viersener Auswahl wird am Samstag trainiert von Horst Köppel, der einst sowohl Spieler und Trainer in Viersen als auch bei Borussia Mönchengladbach war. Zur Viersener Mannschaft zählen etliche ehemalige Oberliga-Spieler, darunter Florian Meier, Jan Ballis, Yanik Meurer, Marian Mustac, Burkard Schuffels und Stefan Krahnen. In der Weisweiler-Elf kommen unter anderem Mike Hanke, Holger Fach, Karlheinz Pflipsen, Bachirou Salou, Claus Reitmaier, Peter Wynhoff, Eugen Polanski und Oliver Neuville zum Einsatz. Trainer ist Bernd Krauss.