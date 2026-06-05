Weisweiler-Elf begeistert 1000 Fans beim Jubiläumsfest Vor mehr als 1000 Zuschauern gastierte die Weisweiler Elf beim TSF Bracht – und gewann 9:2. Doch das Ergebnis war Nebensache: Bei der Jubiläumsfeier wurde eine Vereinslegende geehrt, die seit 70 Jahren im Verein ist. von RP / Heiko Van der Velden · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Marcel Janssen war mit einem Hattrick erfolgreich – Foto: Steffen Schmitz

Die TSF Bracht hat jetzt ihr 125-jähriges Vereinsbestehen mit einem besonderen Fußballfest gefeiert. Vor mehr als 1000 Jubiläums-Zuschauern gastierte die Weisweiler Elf im Brüggener Stadion und sorgte mit einem 9:2-Erfolg für beste Unterhaltung für die Vereinsangehörigen.

Ehrung für Trienes Das Ergebnis geriet dabei zur Nebensache. Im Mittelpunkt standen die Feierlichkeiten rund um das Vereinsjubiläum sowie zahlreiche emotionale Momente. Vor dem Anpfiff gedachte die TSF Bracht mit einer Schweigeminute des kürzlich verstorbenen ehemaligen Borussia-Trainers Gerd vom Bruch. Zudem wurde die Brachter Vereinslegende Klaus Trienes besonders geehrt. Der langjährige Jugendtrainer erhielt von Ex-Profi Patrick Herrmann ein von der gesamten Weisweiler-Elf signiertes Jubiläumstrikot der TSF Bracht. Anschließend führte Trienes den symbolischen Anstoß aus und wurde von den Zuschauern mit großem Applaus bedacht. Seit 70 Jahren gehört er dem Verein an und engagiert sich seit sechs Jahrzehnten ehrenamtlich in der Jugendarbeit.

Gelungene Veranstaltung Auf dem Platz zeigte die Traditionsmannschaft der Borussia zahlreiche sehenswerte Offensivaktionen. Erfolgreichster Torschütze war Marcell Jansen mit drei Treffern. Ebenfalls dreimal traf Mike Hanke. Neuzugang Patrick Herrmann, der erstmals das Trikot der Weisweiler-Elf trug, steuerte zwei Tore bei. Den neunten Treffer erzielte Filip Daems. TSF-Abteilungsleiter Arndt Gerhardts zog anschließend ein positives Fazit. „Die Veranstaltung war rundherum gelungen, zahlreich besucht und hat einfach nur Spaß gemacht. Die Weisweiler Elf hat einen absolut sympathischen Auftritt hingelegt – auf und neben dem Platz“, sagte Gerhardts.