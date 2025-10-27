Weißtal deklassiert Lennestadt mit 7:1 – Spielabsage in Westernkotten

Keine Veränderungen an der Spitze der Landesliga Staffel 2: Tabellenführer SV Germania Salchendorf und Verfolger Borussia Dröschede konnten ihre Spiele souverän gewinnen, sodass die Germanen die Borussia mit acht Punkten Vorsprung weiter auf Abstand halten. Salchendorf ließ sich bei der SpVg Olpe vom frühen Rückstand nach drei Minuten nicht aus der Fassung bringen und fuhr am Ende einen 4:1-Auswärtssieg ein. Dröschede hatte mit dem SV Schmallenberg/Fredeburg auch keine Probleme und siegte mit 4:0.

Federn lassen musste am 12. Spieltag wieder der SV Hohenlimburg, der beim SV 04 Attendorn nicht über ein 1:1-Remis hinaus kam und sich allmählich aus dem Titelrennen zu verabschieden droht. Leif Kaden brachte die Attendorner bereits nach drei Minuten in Führung, die Orlando Shrouder in der 65. Minute egalisierte. Für Attendorn war es nach der Spielabsage des USC Altenautal vom letzten Wochenende ein Bonuspunkt im Abstiegskampf, durch den man vorerst auf den ersten Nichtabstiegsplatz klettern konnte. Den hat nun der FC Lennestadt inne, dessen Krise sich weiter verschärft hat. Gegen Aufsteiger TSV Weißtal fiel der frühere Westfalenligist in den letzten zehn Minuten regelrecht auseinander, geriet mit 1:7 unter die Räder und kassierte die siebte Pflichtspielniederlage in Folge.

Ebenfalls einen Zähler sammelte der USC Altenautal, der gegen den SC Drolshagen ein spätes 1:1-Remis mit ins Paderborner Land mitnahm. Nachdem Maksim Marinkovic das Kleeblatt nach einer guten halben Stunde in Führung gebracht hatte, sicherte sich der USC in Person von Timo Becker mit seinem Treffer in Minute 83 das Unentschieden, wodurch man die rote Laterne vorerst an den TuS Sundern abgeben konnte. Sundern musste sich im Arnsberger Kreisderby dem SC Neheim knapp mit 1:2 geschlagen geben. Besonders bitter war dabei, dass mit Anas Boukidar und Julian Trudewind ausgerechnet zwei Ex-Spieler, die im Sommer nach Neheim gewechselt waren, im Röhrtalstadion treffsicher waren. Neheim ist unter Neu-Trainer Kevin Hines weiterhin ungeschlagen und konnte sich auf Rang vier vorarbeiten, was auch daran liegt, dass der SuS Bad Westernkotten am Sonntag nicht im Einsatz war. Der Naturrasen im Stadion am Zehnthof war wegen des starken Niederschlags am Wochenende unbespielbar, weshalb das Spiel gegen den SuS Langscheid/Enkhausen ausfallen musste. Ein Nachholtermin steht noch aus.