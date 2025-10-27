Weißtal deklassiert Lennestadt mit 7:1 – Spielabsage in Westernkotten

Keine Veränderungen an der Spitze der Landesliga Staffel 2: Tabellenführer SV Germania Salchendorf und Verfolger Borussia Dröschede konnten ihre Spiele souverän gewinnen, sodass die Germanen die Borussia mit acht Punkten Vorsprung weiter auf Abstand halten. Salchendorf ließ sich bei der SpVg Olpe vom frühen Rückstand nach drei Minuten nicht aus der Fassung bringen und fuhr am Ende einen 4:1-Auswärtssieg ein. Dröschede hatte mit dem SV Schmallenberg/Fredeburg auch keine Probleme und siegte mit 4:0.
Federn lassen musste am 12. Spieltag wieder der SV Hohenlimburg, der beim SV 04 Attendorn nicht über ein 1:1-Remis hinaus kam und sich allmählich aus dem Titelrennen zu verabschieden droht. Leif Kaden brachte die Attendorner bereits nach drei Minuten in Führung, die Orlando Shrouder in der 65. Minute egalisierte. Für Attendorn war es nach der Spielabsage des USC Altenautal vom letzten Wochenende ein Bonuspunkt im Abstiegskampf, durch den man vorerst auf den ersten Nichtabstiegsplatz klettern konnte. Den hat nun der FC Lennestadt inne, dessen Krise sich weiter verschärft hat. Gegen Aufsteiger TSV Weißtal fiel der frühere Westfalenligist in den letzten zehn Minuten regelrecht auseinander, geriet mit 1:7 unter die Räder und kassierte die siebte Pflichtspielniederlage in Folge.
Ebenfalls einen Zähler sammelte der USC Altenautal, der gegen den SC Drolshagen ein spätes 1:1-Remis mit ins Paderborner Land mitnahm. Nachdem Maksim Marinkovic das Kleeblatt nach einer guten halben Stunde in Führung gebracht hatte, sicherte sich der USC in Person von Timo Becker mit seinem Treffer in Minute 83 das Unentschieden, wodurch man die rote Laterne vorerst an den TuS Sundern abgeben konnte. Sundern musste sich im Arnsberger Kreisderby dem SC Neheim knapp mit 1:2 geschlagen geben. Besonders bitter war dabei, dass mit Anas Boukidar und Julian Trudewind ausgerechnet zwei Ex-Spieler, die im Sommer nach Neheim gewechselt waren, im Röhrtalstadion treffsicher waren. Neheim ist unter Neu-Trainer Kevin Hines weiterhin ungeschlagen und konnte sich auf Rang vier vorarbeiten, was auch daran liegt, dass der SuS Bad Westernkotten am Sonntag nicht im Einsatz war. Der Naturrasen im Stadion am Zehnthof war wegen des starken Niederschlags am Wochenende unbespielbar, weshalb das Spiel gegen den SuS Langscheid/Enkhausen ausfallen musste. Ein Nachholtermin steht noch aus.
Erleichterung herrscht vorerst bei RW Erlinghausen, der einen wichtigen Heimsieg feierte und so den Abstand auf die Abstiegsplätze von drei auf sechs Punkte verdoppeln konnte. Gegen den BSV Menden feierten die Marsberger einen ungefährdeten 5:2-Erfolg und hielten so den Anschluss ans breite Tabellenmittelfeld der Landesliga Staffel 2. Nur fünf Punkte trennen aktuell Platz fünf (SuS Bad Westernkotten) und Platz zwölf (SuS Langscheid/Enkhausen).
13. Spieltag
So., 02.11.25 15:00 Uhr TSV Weißtal - SuS Bad Westernkotten
So., 02.11.25 15:00 Uhr SuS Langscheid/Enkhausen - SV 04 Attendorn
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Hohenlimburg - SC Drolshagen
So., 02.11.25 15:00 Uhr USC Altenautal - RW Erlinghausen
So., 02.11.25 15:00 Uhr BSV Menden - Borussia Dröschede
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - TuS Sundern
So., 02.11.25 15:00 Uhr SC Neheim - SpVg Olpe
So., 02.11.25 15:30 Uhr FC Lennestadt - Germania Salchendorf
TSV Weißtal – FC Lennestadt 7:1
TSV Weißtal: Jona Simon Daginnus, Richard Moh (80. Felix Broska), Daniel Berger, Phil Mueller-Lechtenfeld (75. Philipp Sänger), Luca Botzon (80. Yannik Plachner), Louis Zmitko, Martin Harazim, Lukas Plaum, Jasin Abdellaoui, Jordie-Maximilian Koch (67. Mats von der Linde), Felix Kloos (75. Maximilian Kraft) - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung
FC Lennestadt: Niklas Droste, Niklas Stemmer, Yunus Emre Kocabas, Moritz Mecklenbrauck, Lukas Stemmer (71. Christian Schmidt), Moritz Färber (58. Justus Valentin Weber), Silas Duwe, Luke Droste, Lennart Mester, Alim Bilim Belge, Marius Habel - Trainer: Ralf Behle
Schiedsrichter: Julien Wache - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Lukas Plaum (7.), 1:1 Alim Bilim Belge (37.), 2:1 Louis Zmitko (45.), 3:1 Jordie-Maximilian Koch (65.), 4:1 Maximilian Kraft (79.), 5:1 Maximilian Kraft (83.), 6:1 Mats von der Linde (85.), 7:1 Mats von der Linde (86.)
SpVg Olpe – Germania Salchendorf 1:4
SpVg Olpe: Niklas Luksch (75. Tobias Fuchs), Pascal Gingter (75. Laurin Joel Knieper), Steffen Freitag, Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen, Fuad Mulic, Linus Witzel (58. Johannes Ledig), Kevin Krämer, Hasan Yildiz (86. Christian Griffel), Jannik Buchen (58. Ömer Yilmaz) - Co-Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Tim Langenbach, Thomas Klöckner (80. Jonathan von Fugler), Jan Vitt (61. Mourice Grohs), Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach (92. Jason Ilir Llabjani), Gezim Berisha, Leon Palaj, Enrico Nuo (86. Moritz Klass) - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
Schiedsrichter: Arnoush Araghi - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Jannik Buchen (3.), 1:1 Thomas Klöckner (33.), 1:2 Eliezer Ngyombo (49.), 1:3 Gezim Berisha (53.), 1:4 Moritz Klass (90.)
TuS Sundern – SC Neheim 1:2
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Oliver Niedbala, Niels Klüter, Ilkay Ibrahim Nagis (67. Max Tillmann), Phil Schulte Schmale, Arne Siewers, Max Tillmann, Kerim Sam Kahraman, Fynn Hoheiser, Theo Soest - Co-Trainer: Heiko Bode - Trainer: Fabio Granata
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Christopher Ngali, Julian Trudewind, Samet Coskun (87. Hakim Benalou), Janik Hülsmann (87. Francesco Caruso), Jonas Janetzki, Marvin Figueira Candido, Ivan Tsurkan (57. Yannik Reinsch), Merlin Zweimann (76. Marvin Figueira Candido), Anas Boukidar - Trainer: Kevin Hines
Schiedsrichter: David Kleinstück - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Anas Boukidar (8.), 0:2 Julian Trudewind (17.), 1:2 Phil Schulte Schmale (29.)
Borussia Dröschede – SV Schmallenberg/Fredeburg 4:0
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz (57. Pascal Urumis), Simon Bank, Salih Kadir Cankur (66. Tim Finkhaus), Akin Acikgöz, Bircan Calik, Nikolas Friedberg, Joao Filipe da Silva Macedo, Dominik Urumis (69. Erik Otto), Szymon Jaroslaw Utrata (60. Raphael Gräßer), Dency Ebagua - Trainer: Ercan Linke
SV Schmallenberg/Fredeburg: Eric Frewel, Emil Mersovski (71. Henri Kruschel), Mathis Lüttecke, Visar Rama (58. Timo Schulte), Dario Petrovic (58. Kevin Kloske), Andreas Schütte, Fabian Mazrekaj, Mirko Piechaczek, Alessio Schmidt (58. Michael Lichtenwald), Carlos Schöllmann, Kevin Lüttecke (58. Marco Gorges) - spielender Co-Trainer: Emil Mersovski - Trainer: Merso Mersovski
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Szymon Jaroslaw Utrata (26.), 2:0 Dency Ebagua (48.), 3:0 Nikolas Friedberg (50.), 4:0 Raphael Gräßer (80.)
RW Erlinghausen – BSV Menden 5:2
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Rahman Cakmakci (46. Dren Gashi), Ümral Bahceci, Valdrin Kodra, Fatjon Ademaj, Kevin Kraemer, Aleksandar Stoimenov, Bilal Akgüvercin, Pascal Raulf (83. Frederik Schlüter) - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, Nico Hallmanns, Jan-Henrik Schaffer, Robin Haase, Tim Alexander Kießler (59. Sizan Sadi Haji), Marek Kulczycki, Leonardo De Nardo (73. Fabio Huckschlag), Leon Hauser (46. Marcel Hoffmann), Marc Andre Roszak (78. Awand Aiad Findi), Paul-Johan Schmöle - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Schiedsrichter: Björn Schlingmann - Zuschauer: 105
Tore: 1:0 Bilal Akgüvercin (7.), 2:0 Kevin Kraemer (33.), 3:0 Pascal Raulf (35.), 4:0 Dren Gashi (54.), 4:1 Nico Hallmanns (57.), 5:1 Bilal Akgüvercin (79.), 5:2 Paul-Johan Schmöle (90.+2)
SC Drolshagen – USC Altenautal 1:1
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Yasin Aktas, Emir Kukavica, Ben Alexander Krämer, Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, Kjell Finn Stephan van der Steen, Tunahan Gökce (82. Simon Pfeifer), Raul Bauer, Volkan Yilmaz, Maksim Marinkovic (65. Pascal Neumann) - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen - spielender Co-Trainer: Oliver Weuste
USC Altenautal: Max Schlenger, Simon Diermann, Niklas Kahmen, Lennart Nicolas Schmidt, Timo Becker (92. Kevin Bielefeld), Andre Mader, Lukas Agethen (83. Marlon Petrillo), Hasan Kololli, Dario Zimmer (73. Paboy Fanneh), Lukas Salmen, Tom van Bebber - Co-Trainer: Simon Brake - Co-Trainer: Nils Becker - Spielertrainer: Viktor Maier
Schiedsrichter: Raphael Blome - Zuschauer: 117
Tore: 1:0 Maksim Marinkovic (32.), 1:1 Timo Becker (83.)
SV 04 Attendorn – SV Hohenlimburg 1:1
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro, Albin Matoshi, Amer Selimanjin, Christian Hagedorn, Jannik Lenninger (78. Jerome König), Nick Heimes, Christopher Selter, Alen Kandic, Vedat Vural (70. Ramon Meudt), Lejf Kaden - Trainer: Jasmin Selimanjin - Co-Trainer: Timo Gaertner - Co-Trainer: David Heide
SV Hohenlimburg: Jonas Schilling, Julian Flügge (31. Joel Schikora), Daniel Wieczorek, Florian Pentti Kurt Buchsteiner (65. David Roszak), Max Zimmermann, Denys Masalskyi, Antonio Porrello, Sedon Boango Nkolito (46. Olando Shrouder), Imad Aweimer, Sam Armandeh, Fabian Palczewski (59. Anri Jaiani) - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano
Schiedsrichter: Noah Bode - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Lejf Kaden (3.), 1:1 Olando Shrouder (65.)