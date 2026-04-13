 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Weißkopf hat für blau-gelbe Marburger das letzte Wort

Teaser VL MITTE: +++ In einer dramatischen Nachspielzeit zeigen die SF/BG Marburg beim Türkischen SV Wiesbaden Nervenstärke. Für Trainer Kovacevic ragt vor allem einer aus dem starken Kollektiv heraus +++

von Redaktion · Heute, 14:16 Uhr · 0 Leser
Sebastian Wöhr (r., hier vor Breidenbachs Amon Joel Hirsi am Ball) brachte die Blau-Gelben in Wiesbaden 1:0 in Führung. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Sebastian Wöhr (r., hier vor Breidenbachs Amon Joel Hirsi am Ball) brachte die Blau-Gelben in Wiesbaden 1:0 in Führung. (Archivfoto) © Jens Schmidt

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VL Hessen Mitte
Türk. SV Wsb
SF/BG Marburg

Wiesbaden-Dotzheim. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben in der Fußball-Verbandsliga einen späten 2:1-Auswärtssieg beim Türkischen SV Wiesbaden gefeiert. In einer umkämpften Partie brachte sich die Mannschaft von Trainer Vladimir Kovacevic zunächst mit einer disziplinierten Leistung in Front, kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich, um dann doch das letzte Wort zu haben.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.