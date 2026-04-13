Weißkopf hat für blau-gelbe Marburger das letzte Wort

Sebastian Wöhr (r., hier vor Breidenbachs Amon Joel Hirsi am Ball) brachte die Blau-Gelben in Wiesbaden 1:0 in Führung. (Archivfoto) © Jens Schmidt

Wiesbaden-Dotzheim. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben in der Fußball-Verbandsliga einen späten 2:1-Auswärtssieg beim Türkischen SV Wiesbaden gefeiert. In einer umkämpften Partie brachte sich die Mannschaft von Trainer Vladimir Kovacevic zunächst mit einer disziplinierten Leistung in Front, kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich, um dann doch das letzte Wort zu haben.