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Ligabericht
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Weißkopf hat für blau-gelbe Marburger das letzte Wort
Teaser VL MITTE: +++ In einer dramatischen Nachspielzeit zeigen die SF/BG Marburg beim Türkischen SV Wiesbaden Nervenstärke. Für Trainer Kovacevic ragt vor allem einer aus dem starken Kollektiv heraus +++
Wiesbaden-Dotzheim. Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben in der Fußball-Verbandsliga einen späten 2:1-Auswärtssieg beim Türkischen SV Wiesbaden gefeiert. In einer umkämpften Partie brachte sich die Mannschaft von Trainer Vladimir Kovacevic zunächst mit einer disziplinierten Leistung in Front, kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich, um dann doch das letzte Wort zu haben.