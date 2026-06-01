Weißer Rauch in Listrup: Habemus Aufsteiger - der SV folgt Bokeloh

Im ausverkauftem Waldstadion, so verkündete der Stadionsprecher, hat der SV Listrup den direkten Aufstieg perfekt gemacht. Im Herzschlagfinale gegen den SC Baccum setzte sich die Mannschaft von Matthias Röttering mit 4:1 durch und feierte damit den größten Erfolg der Vereinsgeschichte. Mann des Tages war einmal mehr Michael Bünker mit drei Treffern.

Schon vor dem Anpfiff lag ordentlich Spannung über dem Waldstadion. Nachdem das ursprünglich für Freitag angesetzte Endspiel um Platz zwei wegen eines Gewitters verschoben werden musste, wurde der zweite Anlauf am Sonntag endgültig zur großen Fußballbühne. 1112 Zuschauer sorgten für ein ausverkauftes Haus, dazu drängten sich sogar NOZ und EmsTV auf der improvisierten Pressetribüne.

Und Listrup legte los, als hätte jemand den Fast-Forward-Knopf gedrückt. Bereits nach sechs Minuten setzte sich Michael Bünker stark durch und traf zur frühen Führung. Nur fünf Minuten später legte der Torjäger direkt nach: Ein starker Pass hebelte die Defensive aus, Bünker blieb eiskalt und erhöhte auf 2:0.

Baccum brauchte einen Moment, um ins Spiel zu finden, arbeitete sich danach aber immer besser hinein. Mehrere Standards sorgten für Gefahr, dazu musste Listrups Keeper Melbaum mehrfach eingreifen. In der 42. Minute gelang schließlich der Anschluss: Benjamin Kramer war nach einem langen Ball schneller als sein Gegenspieler, umspielte den Torwart und traf zum 2:1.

Doch die Antwort der Gastgeber ließ kaum Zeit zum Durchatmen. Nur zwei Minuten später zog Cedric Lölfing ab und jagte den Ball zum 3:1 ins Netz.

Baccum drückt - Bünker entscheidet

Auch nach der Pause blieb die Partie intensiv. Baccum suchte weiter den Weg nach vorne, erspielte sich Chancen und kam immer wieder gefährlich vors Tor. Mehrfach hielt Melbaum die Gastgeber mit starken Paraden im Spiel, während den Gästen das nötige Abschlussglück fehlte.

Listrup verteidigte leidenschaftlich, schaltete aber immer wieder schnell um. Und natürlich war es erneut Michael Bünker, der die Entscheidung besorgte. In der 80. Minute gewann Listrup ein Laufduell aus der eigenen Hälfte, legte quer und Bünker schob zum 4:1-Endstand ein. Sein 26. Saisontor machte endgültig alles klar.

Mit dem Schlusspfiff kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Auf den Rängen hallte es durch das Waldstadion, während der SV Listrup den Aufstieg in die Bezirksliga feierte. Für den SC Baccum geht die Saison dagegen weiter: Am 10. Juni wartet die Relegation in Darme.